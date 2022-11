"To je vrlo velika, prisutna stvar u mojem životu", ispričala je za Rolling Stone uoči izlaska njezinog dokumentarca "My Mind and Me". Ipak, glumica vjeruje da "na koji god način joj je suđeno da ima djecu, imat će ih. Jer vjerojatno neću moći roditi djecu zbog lijekova koje moram koristiti zbog svog bipolarnog poremećaja".