Selena Gomez se zaručila: 'Zauvijek počinje sada...'

Zaručili su se Selena Gomez (32) i glazbeni producent Benny Blanco (36)! Vijest koja je iznenadila obožavatelje diljem svijeta podijelila je popularna pjevačica i glumica na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Zauvijek počinje sada'', napisala je Selena u opisu fotografija na kojima pozira s velikim zaručničkim prstenom na ruci i osmijehom na licu. Čestitke ispod fotografije iz sekunde u sekundu su se nizale, a puno sreće u novom poglavlju života poželjele su joj Taylor Swift i Jennifer Aniston.

Benny Blanco, poznat po suradnji s najvećim imenima u glazbenoj industriji, također je podijelio svoju sreću na Instagramu. ''Hej, čekaj... Ovo je moja žena!'', kratko je napisao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihova veza, koja je do sada bila uglavnom izvan svjetla reflektora, već neko vrijeme izaziva zanimanje medija, a sada je i službeno potvrđeno da su spremni za sljedeći korak. Par je zajedno već više od godinu dana, a vezu je potvrdila u prosincu prošle godine. ''On je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Bolji od svih s kojima sam bila, i to je činjenica'', rekla je Selena.

Foto: Profimedia Selena Gomez i Boyfriend Benny Blanco

Selena je ranije bila u vezi s pjevačem Justinom Bieberom, a njihova ljubavna priča bila je jedna od najpraćenijih veza u svijetu slavnih. Par je započeo svoju vezu 2011. godine i bio je u nekoliko navrata zajedno tijekom narednih osam godina. Njihov odnos bio je često na naslovnicama zbog dramatičnih prekida i pomirenja, što je izazivalo podijeljene reakcije obožavatelja i medija. Justin je kasnije pronašao sreću s Hailey Baldwin, dok je Selena fokus stavila na vlastito mentalno zdravlje, glazbu i filantropiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Selena Gomez predstavila je biografski dokumentarac: 'Ovo su moji mračni trenuci'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa