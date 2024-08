Nakon što je Marrisa Barrionuevo, zaposlenica poliklinike za estetsku kirurgiju sa Floride, na TikToku prokomentirala izgled Selene Gomez (32), koju je nazvala neprepoznatljivom u odnosu na njen raniji izgled, američka pop zvijezda nije joj ostala dužna.

"Iskreno, mrzim ovo. Imam botoks i to je to. Ostavite me na miru", poručila je Selena na TikToku.

"Mislim da je prošla kroz toliko toga u životu, posebno u vezi sa zdravljem, pa mislim da nije fer nagađati je li imala estetske zahvate. Komentiram kada sam sigurna da je netko nešto napravio, ali za Selenu zaista nisam sigurna", rekla je Marrisa u ranijem videu.

Pjevačicu i glumicu razbjesnili su komentari i glasine za koje tvrdi da su lažne, te je odlučila stati na kraj tome. Nakon toga joj se javila Marrisa i ispričala zbog toga što ju je povrijedila.

"Obožavam te, zaista mislim najbolje. Ispričavam se ako te ovo na bilo koji način pogodilo. Ne duguješ nikome objašnjenje zašto ne izgledaš isto kao kad si bila tinejdžerica ili u dvadesetima", poručila je.

Dirnuta njezinom isprikom, Gomez se nadovezala: "Volim te. Moj komentar se ne odnosi na tebe. Ponekad se jednostavno rastužim", rekla je pjevačica.

Inače, Selena se bori s autoimunom bolesti lupusom, koji joj je dijagnosticiran još 2014. godine. Neizlječiva bolest pogađa ponajviše organe i tkiva, a jedan od najčešćih simptoma je osip na licu koji podsjeća na leptira. Ostali simptomi uključuju umor, bolove u zglobovima i otežano disanje. Zbog narušenog zdravstvenog stanja, Selena je 2017. godine prošla kroz transplantaciju bubrega.

Također, 2020. godine dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj, zbog kojega je boravila u čak četiri centara za liječenje. "Bilo mi je strašno teško jer bi mi odjednom dolazila želja da otkažem turneje, no bilo mi je lakše kad sam saznala da je problem u ovom poremećaju i što sam napokon razumjela što mi se točno događa", rekla je ranije.

Bivša zvijezda Disneyja otkrila je i kako je izgledao njezin boravak u ustanovama za mentalno zdravlje. "Liječnici su mi konstantno mijenjali lijekove u nadi da će nešto pomoći. U jednom trenutku više ništa nisam osjećala. Imala sam osjećaj da više ni ne postojim, kao da sam nestala", opisala je pjevačica.

