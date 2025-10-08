Pogledajte što je Selena Gomez pokušala sakriti na dan svog vjenčanja: 'Odvratno'

Američka pjevačica Selena Gomez (33) ovih je dana podijelila snimku iza kulisa priprema za svoje vjenčanje s glazbenim producentom Bennyjem Blancom (37), no jedan trenutak iz videa brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama. Naime, dok je u društvu pjevačice i prijateljice Taylor Swift (35) sjedila pred ogledalom i pripremala se za veliki dan, obožavateljima nije promaknulo da u ruci drži predmet koji izgleda poput jednokratnog vape uređaja.

Isječak, koji je snimila upravo Swift, prikazuje kako Selena pokušava zakloniti predmet čim shvaća da je kamera uključena, ali snimka je već bila zabilježena. Jedan korisnik društvene mreže X podijelio je snimku zaslona, nakon čega su uslijedile brojne reakcije.

Komentari pratitelja bili su podijeljeni – dok su neki u situaciji vidjeli simpatičnu, opuštenu mladenku, drugi su je oštro kritizirali. "Zašto gospođica Selena puši to u 2025. godini?", "Definitivno je pokušala sakriti, ali prekasno", "Na dan vjenčanja?! Odvratno!". Ipak, bilo je i pozitivnih komentara poput: "Ovo mi je tako drago... Divna i opuštena mladenka s jednokratnim vapeom u ruci".

Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Gomez povezuje s vapeom i ranije su kružile snimke na kojima se vidi kako koristi sličan uređaj. U lipnju je viđena kako izdahnjuje paru dok pregledava mobitel uoči izlaska s Taylor Swift, što je također izazvalo nagađanja.

Iako nije poznato što je točno koristila, obožavatelji podsjećaju da Selena već godinama ima problema sa zdravljem – boluje od lupusa, a 2017. je imala transplantaciju bubrega pa neki vjeruju da bi uređaj mogao imati i medicinsku svrhu, poput ublažavanja anksioznosti ili bolova.

