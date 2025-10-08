NIJE PRVI PUT /

Pogledajte što je Selena Gomez pokušala sakriti na dan svog vjenčanja: 'Odvratno'

Pogledajte što je Selena Gomez pokušala sakriti na dan svog vjenčanja: 'Odvratno'
×
Foto: Instagram/planet/profimedia

Tamo je bila i Taylor Swift

8.10.2025.
12:19
Lea Obelić
Instagram/planet/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka pjevačica Selena Gomez (33) ovih je dana podijelila snimku iza kulisa priprema za svoje vjenčanje s glazbenim producentom Bennyjem Blancom (37), no jedan trenutak iz videa brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama. Naime, dok je u društvu pjevačice i prijateljice Taylor Swift (35) sjedila pred ogledalom i pripremala se za veliki dan, obožavateljima nije promaknulo da u ruci drži predmet koji izgleda poput jednokratnog vape uređaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Isječak, koji je snimila upravo Swift, prikazuje kako Selena pokušava zakloniti predmet čim shvaća da je kamera uključena, ali snimka je već bila zabilježena. Jedan korisnik društvene mreže X podijelio je snimku zaslona, nakon čega su uslijedile brojne reakcije.

Komentari pratitelja bili su podijeljeni – dok su neki u situaciji vidjeli simpatičnu, opuštenu mladenku, drugi su je oštro kritizirali. "Zašto gospođica Selena puši to u 2025. godini?", "Definitivno je pokušala sakriti, ali prekasno", "Na dan vjenčanja?! Odvratno!". Ipak, bilo je i pozitivnih komentara poput: "Ovo mi je tako drago... Divna i opuštena mladenka s jednokratnim vapeom u ruci".

Pogledajte što je Selena Gomez pokušala sakriti na dan svog vjenčanja: 'Odvratno'
Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Gomez povezuje s vapeom i ranije su kružile snimke na kojima se vidi kako koristi sličan uređaj. U lipnju je viđena kako izdahnjuje paru dok pregledava mobitel uoči izlaska s Taylor Swift, što je također izazvalo nagađanja.

Iako nije poznato što je točno koristila, obožavatelji podsjećaju da Selena već godinama ima problema sa zdravljem – boluje od lupusa, a 2017. je imala transplantaciju bubrega pa neki vjeruju da bi uređaj mogao imati i medicinsku svrhu, poput ublažavanja anksioznosti ili bolova.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavadlav heroj i žrtva? Psiholozi objašnjavaju fenomen simpatije prema trostrukom ubojici

Selena GomezVape
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE PRVI PUT /
Pogledajte što je Selena Gomez pokušala sakriti na dan svog vjenčanja: 'Odvratno'