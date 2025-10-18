Selena Gomez i Hailey Bieber opet u svađi? Imale su štošta za reći jedna o drugoj

Selena Gomez ponovno se oglasila o dugogodišnjim glasinama o navodnom sukobu s Hailey Bieber, a njezina najnovija objava na Instagramu izazvala je rasprave na društvenim mrežama, piše People.

Naime, pjevačica i glumica nakratko je na svom Instagram storyju objavila poruku koja se činila kao odgovor na Haileyine nedavne komentare u intervjuu za WSJ Magazine. U poruci, koju je ubrzo obrisala, Gomez je poručila:

Foto: Profimedia

"Samo ostavite djevojku na miru... Može reći što god želi. Ne utječe to ni najmanje na moj život. Radi se o relevantnosti, ne o inteligenciji. Budite ljubazni. Svi brendovi me inspiriraju. Ima mjesta za sve. Nadam se da ćemo svi skupa moći više prestati".

Objava je osvanula nedugo nakon što je Hailey Bieber u razgovoru za WSJ Magazine’s Innovators Issue progovorila o usporedbama između svoje kozmetičke linije "Rhode" i Selenine "Rare Beauty".

"Uvijek je iritantno biti guran u poziciju gdje ste uspoređivani s drugima. Kad ljudi konstantno o vama izmišljaju priče, nije vaš zadatak da to promijenite", rekla je Hailey, istaknuvši da takve situacije potiču nepotrebne tenzije među ženama u industriji ljepote.

Foto: Profimedia

Što se dogodilo između Selene i Hailey?

Glasine o rivalstvu između Selene Gomez i Hailey Bieber traju već godinama, još od vremena kada je Gomez bila u vezi s Justinom Bieberom, Haileynim sadašnjim suprugom. Iako su obje više puta pokušale demantirati navode o sukobu, priče o napetostima redovito se vraćaju na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Gomez i Bieber su 2022. godine zajedno pozirale na jednom javnom događaju, čime su pokušale pokazati da među njima nema neprijateljstva. Ipak, svaka nova izjava ili potez bilo koje od njih često izazove novi val komentara i nagađanja.

Selenina nedavna poruka jasno pokazuje da ne želi sudjelovati u daljnjim prepucavanjima niti u medijskim usporedbama. Njezin apel već su podržali brojni obožavatelji, koji smatraju da je pjevačica ponovno pokazala zrelost i želju da stavi točku na priču o rivalstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vratio se Gospon Fulir: Unuk Relje Bašića napravio izložbu u čast velikana hrvatskog glumišta