Seks guru iz Hercegovine ima oko 200 sljedbenika: Rekord mu je 10 sati vođenja ljubavi

Franjo Milićević (71) , danas poznat kao Aba Aziz Makaja, prošao je nevjerojatan put od dječaka iz Hercegovine do duhovnog učitelja, seks gurua i vođe zajednice Komaja. Prvo seksualno iskustvo navodno je imao već s tri godine, a jednom trenutku se skoro i zaredio. Ipak, njegov životni zaokret počinje jedne noći kada je odlučio slijediti unutarnji glas koji ga je pozvao na drukčiji put.

Mijenja ime, životni stil i okuplja zajednicu istomišljenika koja vjeruje u ljubav bez granica i slobodu istraživanja intime, bez alkohola, droge i mesa. Katolička crkva prozvala ih je sotonistima, a unatoč oštrim osudama hrvatske javnosti, jedan od njihovih centara nalazi se u Ližnjanu gdje Franjo trenutno živi sa svojom obitelji - pet žena i šestero djece. Milićević svojim učenicima nudi ne samo duhovno prosvetljenje već i pravu seksualnu revoluciju.

Guru trenutno drži i rekord u svojoj zajednici po pitanju dužine intimnog odnosa. Naime, tvrdi kako je jednom prilikom s jednom od partnerica vodio ljubav čak deset sati.

Kako ste došli na ideju osnivanja Komaje?

Vidite, mi danas živimo u vrijeme kad hrvatski političari u Saboru jedni druge nazivaju pudlicama – umjesto da zajedno promišljaju razvoj naroda i države! Kad sam 1978. godine u Zagrebu osnivao Komaja zajednicu situacija je bila ista, a po mnogočemu i gora. Kao duhovnog učitelja često su me privodili na policiju, a glavno pitanje im je bilo: „Za koju stranu tajnu službu radite?“ Naše je čovječanstvo kao cjelina na razini pubertetlije. Starogrčka država mudraca nije imala šanse ni onda, a nema je ni danas. Ljude poput Pitagore, Sokrata, Platona…većina ljudi još uvijek nije u stanju prepoznati. Zato sam se odlučio da stvorim mikro-društvo – duhovnu zajednicu Komaja, koja treba poslužiti kao primjer i uzor pojedincima, bračnim i drugim parovima, skupinama, ali i široj društvenoj zajednici. Na taj način, zajedno sa članicama i članovima naše zajednice, ostvarujem svoj doprinos svom hrvatskom narodu, Europi, ali i čitavom čovječanstvu. Mi smo također aktivni članovi u Svjetskoj asocijaciji za seksualno zdravlje.

S obzirom na to da je vaše rodno ime Franjo Milićević, zašto ste se preimenovali u Aba Aziz Makaja?

Po ocu sam porijeklom iz hercegovačke prosvjetiteljske familije. I otac i majka duboko su mi usadili temeljne kršćanske vrijednosti i kulturu. Moja je osoba dakle impregnirana katoličkim kršćanstvom kojem sam daljnjim svojim razvojem i produhovljavanjem dodao i temeljne vrijednosti judaizma za što stoji ime "Aba", vrijednosti islama za što stoji ime "Aziz" (arapski: mio, mili, dragocjeni – što je i korijen našeg prezimena) i napokon, "Makaja" stoji za hinduističku duhovnost (sanskrtski: „Ma“ bi značilo Velika majka ili Božanska majka, a „kaja“ znači tijelo, ali i žrtvu bogovima). Aba Aziz Makaja dakle poručuje svijetu: jedan je Bog iza svih religija!

Koliko članova broji vaša zajednica, i kako biste ju opisali, je li to udruga, organizacija...?

Već godinama ne vodimo evidenciju o članstvu. Trenutno pretpostavljam da nas ima nekih 200 ljudi, od toga najveći dio u europskim zemljama. Možda treba spomenuti i širi krug članstva i simpatizera te praktikanata komaja meditacije i drugih naših duhovnih i tantričkih metoda: u tom slučaju sigurno se radi o nekoliko tisuća ljudi. Više mojih knjiga je prevedeno na engleski, njemački i makedonski jezik.

Međunarodna duhovna zajednica Komaja, nije institucija već slobodna zajednica, nešto kao duhovno bratstvo ili – recimo to modernije – duhovno sestrinstvo. Ponekad, u raznim zemljama osnivamo i pravne osobe – škole meditacije, udruge građana, zaklade, humanitarne organizacije. Dio naših članova se zbog prirode posla koji obavljaju, odnosno zbog svoje političke ili druge karijere ne žele službeno deklarirati kao članovi zajednice, niti žele da se njihove fotografije i sl. pojavljuju na socijalnim mrežama, odnosno u medijima – što je sasvim razumljivo i opravdano. Naša su djeca izvrsno integrirana u državne obrazovne i druge sisteme i često pokazuju najbolje rezultate u svojim školama i na fakultetima te odnose i nagrade na državnim takmičenjima. Što se tiče starijih članova – ima i njih. Moja najstarija učenica i obožavateljica (inače je bila i osobna prijateljica slavnog književnika Hermana Hessea) bila je naša aktivna članica sve do svoje smrti sa 95 godina.

Što je "Zajedna" u kontekstu Komaje?

Zajedna je najuža, trajna životna zajednica sastavljena od najmanje dva ljudska bića. Sve osobe-članice zajedne u svako doba su otvorene primanju, pod istim uvjetima, novih članica s kojima se nekoj od njih dogodi ljubav. Za razliku od bračne zajednice koja se temelji na zadovoljavanju seksualnog nagona te rađanju i odgoju djece, zajedna se temelji na zadovoljavanju duhovnih i duševnih potreba osoba-članica. Samim time, seksualno općenje osoba-članica nije obvezni element zajedne. Više o tome možete pročitati u mojoj knjizi Eros i Logos ili Prosvjetljena ljubav.

Koja je svrha Komaje?

Komaja je moje duhovno filozofsko učenje, ali i tehnologija duhovnog razvoja koja se sastoji od raznih tehnika i metoda za pojedince, intimne parove i grupe, ali i za šire ljudske zajednice. Svrha je ubrzavanje individualne evolucije te kroz to davanje doprinosa i ubrzavanju razvoja čitavog ljudskog društva. Ukratko: Komaja želi dati svoj doprinos u stvaranju boljeg, pravednijeg, ljubavnijeg i mirnijeg svijeta.

Kako izgledaju eventi koje organizirate?

Kao što sam već spomenuo Komaja zajednica je mikro-društvo pa su tako i njeni eventi i razni i vrlo različiti: to su javna predavanja, tečajevi, duhovni plesovi, pjevanja mantri i duhovnih pjesama raznih religija, zabave, sportski susreti, koncerti kako zabavne tako i klasične glazbe itd. Naši najveći eventi su Ljetne i Zimske škole na kojima bude od 100 do 200 ljudi. Najvećim dijelom iz europskih zemalja. Osim toga postoji i redovno komajino školovanje od cca 20 tečajeva (svaki u trajanju od 3 do 4 dana). Nakon završenog školovanja polaznici imaju pravo pristupiti ispitu za učitelja komaja meditacije. Onima koji polože ispit, diplome izdaje Komaja Meditationsschule sa sjedištem u Švicarskoj.

Fakultativni dio našeg duhovnog školovanja su dvotjedni tantrički tečajevi koji se održavaju ljeti, zadnjih 15 godina već tradicionalno u hrvatskoj Istri. U Ližnjanu smo izgradili veliki duhovni centar koji, ako gledamo zajedno i naš hotelski i privatni smještaj, raspolaže sa preko 100 kreveta.

Zašto ste fokus stavili na poliamoriju, jeste li i sami poliamorni te što to vama predstavlja?

Poliamorija je vrlo ozbiljna, duboka i opširna tema. Ja nisam stavio fokus na poliamoriju već sam poliamoran od kad znam za sebe. Djetinjstvo, dječaštvo, mladost, zrelo doba, sve su te faze mog života bile prožete intenzivnim i žarkim ljubavnim odnosima, zaljubljenostima, duhovnim ljubavima i slično.

To je tema zbog koje ne ratuju samo u brak okovani muž i žena već i sve velike kršćanske religije. Moderni kršćani koji smatraju da je božja volja da žive monogamno stalno se spotiču o vlastiti poligamni seksualni nagon kao i o vlastitu poliamornu ili recimo to hrvatski višeljubnu duševnost. Jednako tako od strane etabliranih crkava monogamno nam prikazani Isus neprestano se mora suočavati sa starozavjetnim poliamornim Mojsijem, Abrahamom, kao i sa drugim poliamornim "očevima naroda". Koliko je jaka ova diskrepancija u suvremenih kršćana vidi se i iz činjenice da su poliamorno živjeli čak i Paul Tillich i Karl Barth koji su po mišljenju mjerodavnih suvremenih teologa najveći kršćanski teolozi 20. stoljeća. Za Karla Bartha je Papa Pio XII čak ustvrdio da je on poslije Tome Akvinskog najveći teolog u povijesti kršćanstva. Kao kuriozitet navest ću ovdje da je jedna od mojih životnih partnerica s kojom imam i 30-godišnjeg sina, u najbližem srodstvu s Karlom Barthom. Dakle poliamorija je sigurno tema koju ozbiljni duhovni aspiranti niti mogu niti smiju zaobilaziti.

Što obuhvaća ljubavno-erotska terapija?

Ljubavno-erotska terapija se bavi upravo spomenutom tematikom, ali želim naglasiti da je ona jednako efikasna kako za monogamne parove tako i za ne monogamne pojedince i parove. O toj temi mnogo govorim u svojim knjigama "Eros i logos ili Prosvjetljena ljubav" i "Božanski seks bez tabua".

Na koji način birate članove zajednice?

Članicama i članovima Komaja zajednice, ljudi postaju ukoliko pohađajući tečajeve našeg duhovnog školovanja s vremenom prestanu konzumirati alkohol, cigarete, droge, meso i ribu te počnu ozbiljno raditi na samospoznavanju i samokultiviranju. Članovi Komaja zajednice mogu biti i ateisti kao i pripadnici bilo koje od svjetskih religija.

Postoje li neka pravila po kojima moraju živjeti unutar Komaje te postoje li određene stvari zbog kojih bi netko bio izbačen?

Naravno, načelo Pacta sunt servanda – Dogovoreno se mora poštovati – je postojalo već u starom rimskom pravu.

Kako se Komaja financira?

Ja osobno naplaćujem svoje tečajeve, privatna savjetovanja te velike Ljetne i Zimske škole Komaje, i to preko Komaja Meditationschule koja je registrirana u Švicarskoj. Komajine udruge, zaklade i firme ostvaruju svoje prihode u skladu sa svojim statutima, a također primamo i donacije. Dio prihoda ostvarujemo i prodajom mojih knjiga.

Žive li članovi zajednice s vama?

Moja obitelj i ja živimo na relaciji Švicarska – Hrvatska, ali nam je glavni centar još uvijek u Švicarskoj gdje imamo veliki (donirani) posjed iznad Luzernskog jezera sa pogledom na švicarske alpe. Zadnjih godina sve više naših članova i simpatizera iz Hrvatske, ali i iz inozemstva, također kupuju stanove koje naša firma Karizma Nova d.o.o. gradi u Ližnjanu. Trenutno sam u Ližnjanu, a za 6 dana putujem za Makedoniju gdje ću održati više javnih predavanja i radionica.

