Sebastian Popović i supruga postali roditelji: Presretna baka podijelila lijepe vijesti

U obitelji glazbenika Daniela Popovića zavladala je velika sreća - stigla je prinova! Lijepu vijest s javnošću je podijelila Sanja Bjedov Popović, otkrivši da su njezin sin Sebastian Popović i njegova supruga Manuela postali roditelji djevojčice.

"Danas u jutarnjim satima moja obitelj dobila je najslađi dar. Moji voljeni postali su roditelji. Dobro došla, moja prekrasna djevojčice, neka ti život bude ispunjen Božjim blagoslovom, ljubavlju i srećom", napisala je ponosna baka na društvenim mrežama.

'Sretan sam i imam laganu tremu'

Da par očekuje prinovu, Sebastian je otkrio još sredinom siječnja, ne skrivajući uzbuđenje zbog dolaska djeteta.

"Sretan sam i imam laganu tremu. Iščekivati svoje dijete osjećaj je koji se teško može opisati riječima", priznao je tada.

Veliko uzbuđenje nije krila ni baka Sanja, koja je već tada istaknula koliko joj znači dolazak novog člana obitelji.

"Jako sam sretna i uzbuđena što nam stiže bebica. To mi je, nakon moje djece, prvo unuče i presretna sam", rekla je.

Ljubavna priča okrunjena dolaskom bebe

Sebastian i Manuela svoju su ljubav okrunili brakom u studenom 2024. godine, nakon devet mjeseci veze. Nedugo zatim stigla je i najljepša vijest, dolazak njihove kćeri.

Rođenje djevojčice tako je obilježilo početak jednog novog, sretnog poglavlja za cijelu obitelj, koja ovih dana slavi dolazak najmlađe članice.

