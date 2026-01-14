Sebastian Popović i supruga Magdalena čekaju prvo dijete: 'Sretan sam i u laganoj tremi'

U elegantnom ambijentu zagrebačkog Stil Eventa sinoć je održano peto izdanje dodjele prestižne hrvatske nagrade Timeless Beauty na kojem su se nagradama okrunile televizijske urednice i voditeljice Ivana Petrović i Ivana Ivanda Rožić, glumica Jelena Perčin, olimpijka Sandra Elkasević, glazbena zvijezda Hanka Paldum, dok je posebno priznanje za hrabru ženu pripalo Maji Drobnjaković koja je nakon amputacije potkoljenice zbog zloćudnog tumora svima nama pokazala što znači biti jaka i sposobna žena.

Ovaj event još je jednom potvrdio kako prava ljepota nema rok trajanja, ne mjeri se godinama, već snagom karaktera, ostvarenim snovima i tragom koji ostavljamo iza sebe. A trag su sinoć ostavili i glazbenik Sebastian Popović i supruga Magdalena koji su okupljenima otkrili i najljepše moguće vijesti - uskoro im stiže prvo dijete.

Foto: Josip Čekada

Naime, dvojac je svečanu večer dodatno uveličao otpjevavši emotivni duet, čiji je tekst posebno napisao Miro Buljan, te je tom prilikom podijelio sretnu vijest da uskoro očekuju prinovu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osjećaj koji se teško može opisati

„Sretan sam i u laganoj tremi, čekati svoje dijete to je osjećaj koji se teško može opisati riječima“, istaknuo je budući tata Sebastian Popović.

Ništa manje uzbuđena zbog dolaska novog člana obitelji nije bila ni začetnica ove nagrade Sanja Bjedov Popović, Sebastianova majka, koja je dodala: „Jako sam sretna i uzbuđena da nam stiže bebica, moja snaha Magdalena ima jako veliku obitelj, njih je devetero djece, ali meni je to nakon moje djece, prvo dijete u obitelji pa sam presretna.“

Foto: Josip Čekada

Upoznali se u avionu

Podsjećamo, Sebastian Popović, sin glazbenika Daniela Popovića, oženio je stjuardesu Magdalenu Kipson krajem studenog 2024. godine, nju je upoznao na poslovnom putovanju u Berlinu, a par se vjenčao nakon otprilike devet mjeseci veze.

Mladenci su svoj prvi ples otplesali uz pjesmu Sve si mi ti, izvođača Vlade Georgieva, a na svadbi su tada zapjevali i tata Daniel, ali i veseli mladenci.

