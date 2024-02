bivša srpska tenisačica Ana Ivanović, inače supruga njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera, došla je na predstavljanje nove linije za kozmetički brend u Berlinu.

Za tu posebnu prigodu odjenula je dugu crnu haljinu s prorezima i otvorenim leđima, usklađenu s crnim salonkama, dok joj je kosa bila oblikovana blagim valovima.

Nekadašnja prva tenisačica svijeta više se ne bavi profesionalno sportom, ali je aktivna u raznim drugim angažmanima, gdje se često pojavljuje pred kamerama i svjetlima reflektora.

Sa suprugom Bastijanom, ima troje djece, a nedavno je u intervjuu govorila o njima, ističući kako ih odgajaju na način da ne znaju ništa o njihovoj karijeri.

"Naša djeca uopće ne znaju tko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo jako je zanimljivo, jer njima to uopće nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se dogodilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao 'mama, zašto se oni toliko slikaju s tatom', ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lijepo. Tako da ne želimo ih opterećivati, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno", rekla je Ana Ivanović za srpsku televiziju Nova.

Jednom prilikom, naglasila je da ne bi željela da se njezina djeca bave tenisom. Ispričala je koliko je teško i naporno baviti se tim sportom, podsjećajući na vlastito iskustvo gdje su česta putovanja na udaljene destinacije razdvajale njenu obitelj.

Nedavno je Schweinsteiger gostovao u Bildovom podcastu te prvi put progovorio o intimnim detaljima svoga braka. Potvrdio je da su Ana i on upoznali u New Yorku te je podijelio priču o tome kako je uspio 'kupiti' njezine roditelje.

Tijekom zajedničkog posjeta Beogradu, Bastijan je na srpskom jeziku zatražio ruku njihove kćeri, a dok je opisivao iznenađenje, priznao je i kako se to dogodilo.

"U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. Uspio sam krišom iznajmiti park iz filma 'Notting Hill'. Znao sam da je Ana znatiželjna i kad smo šetali, prošli smo pored tog parka i vrata su bila otvorena. Predložio sam joj da uđemo unutra, na što je pristala. Ušli smo, a onda sam je zaprosio. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje".

U podcastu je Schweinsteiger otkrio i da često igra tenis protiv bivše najbolje igračice svijeta.

"Kad Ana i ja igramo tenis, izađem na teren 20 minuta ranije, odradim vježbe, zagrijem se i zalijepim prste da ne dobijem žuljeve. Zatim pokrenem stroj s loptama i udarim nekoliko lopti. Onda dolazi Ana, oblači tenisice i meč počinje. I uvijek mi daje prednost od 30:0. Tada počinje ludnica. S lijeva na desno, naprijed, pa natrag, brutalno je. Uvijek sam vjerovao da ću je uspjeti pobijediti, ali to se do sad nije dogodilo.

Gubim 6:1, 6:2, a nakon meča je moram pitati s koliko je snage igrala, 70, 80 posto? Ona se nasmije i kaže 30 posto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu trčati pola sata, da se osjeća kao da je odradila kompletan trening, a ja sam skroz iscrpljen i moram nešto popiti i pojesti. Još nikad nisam dobio set protiv nje, ali imam cilj barem jednom ući u tiebreak", zaključio je legendarni bivši nogometaš.

