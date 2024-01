Legendarni boksač i kickboksač Tyrone Spong zvijezda je najnovijeg viralnog videa koji se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama.

Surinamsko-nizozemski borac Spong je, naime, snimljen kako se na cesti bori s ogromnom anakondom. On je naišao na gigantsku zmiju, no nije pobjegao od nje, već ju je odlučio uloviti, a u jednom trenutku ga je umalo ugrizla. No, ipak je pobijedio i primio za vrat te stavio u vozilo.

Spong je nekadašnja zvijezda kikboksa u kojem je godinama slovio za ponajboljeg borca. Odradio je čak 116 mečeva u kikboksu te upisao 107 pobjeda, od čega je čak 73 puta slavio nokautom. Okušao se i u MMA-u, ali odradio svega tri meča u kojima je dva puta slavio.

Od 2015. profesionalno se bori kao boksač, a do sada je odradio 14 mečeva. U svakom od njih je slavio, a samo je jednom odradio meč do samog kraja, ostalih 13 puta slavio je tehničkim ili normalnim nokautom.

