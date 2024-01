Počeztkom siječnja dogovoren je boksački meč između Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua koji će se održati u Saudijskoj Arabiji 2024. godine. To je bila jako loša vijest za najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića , prvog izazivača za IBF svjetsku titulu, kojemu je Joshua bio potencijali protivnik.

Joshua je sada objasnio kako su tekli dogovori za meč s Ngannuom, a njegove riječi zasigurno se neće svidjeti našem 'Hrgi'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislio sam da ću se boriti protiv Wildera, jer su ugovori potpisani, a to je svakako veliki meč. To je još uvijek nevjerojatna borba, to je okršaj između Velike Britanije i SAD-a, sve te dobre stvari u promotivnom smislu", rekao je i nastavio:

"Onda je bila situacija s Flipom Hrgovićem, zatim situacija s Ruizom. Onda su na stol stavili Francisa, a moj tim je rekao: 'Ovo je dobra prilika u Saudijskoj Arabiji protiv ovog protivnika. Što kažeš?' Rekao sam: 'Idemo odmah'."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa