Zvijezda Crne udovice, koja je nedavno s novim suprugom Colinom Jostom dobila drugo dijete Cosmo, pojavila se u The Drew Barrymore Showu gdje je bila iskrena o tome zašto se stidi priznati kći Rose Dorothy (7) koju dijeli s bivšim suprugom Romainom Dauriacom, da je pušenje nekoć bilo dio njezinog života.

Razgovori s kći

"Moja kći me to već pitala. Pušila sam kad sam bila mlađa i tako me je sram", rekla je 37-godišnjakinja.

"Samo ne želim da ona ikada pomisli da sam to radila jer je kul, jer nikad, nikad, nikad ne smije pušiti", dodala je Scarlett.

Johansson se našalila da ako kaže svojoj kći da ne puši, da bi ju upravo to moglo potaknuti na pušenje pa se samo nada da to nikad neće shvatiti.

Navika pušenja

Prema istraživanju, oko 12,5% Amerikanaca redovito puši, u odnosu na više od 20% u 2005. godini. To je i dalje vodeći uzrok bolesti i smrti koji se može spriječiti u Sjedinjenim Državama.

Johansson nije jedina zvijezda koja je shvatila da mora prestati pušiti. 2020. godine je Gisele Bundchen za Vogue Australia pričala o tome što joj je bilo potrebno kako bi se riješila te navike.

Bivši američki predsjednik Barack Obama također je pušio tijekom svog boravka u Bijeloj kući, napisavši u svojim memoarima da je na kraju potaknut da prestane nakon što se njegova kći Malia Obama "namrštila" kad mu je osjetila miris cigareta u dahu.

Odvikavanje od pušenja

“Više ne trčim, ali tada sam trčala jer mi je to omogućilo da osjetim svoja pluća i svaki put kad sam trčala 20 minuta rekla bih si: "U redu, osjećam svoja pluća, OK, ne pušim“, rekla je glumica.

Radoznala kći

Johansson je ranije pričala o tome koliko je njezina kći Rose znatiželjna sada kada ima sedam godina, rekavši za InStyle da često postavlja pitanja poput: „Zašto šišaš obrve? Zašto uvijaš trepavice? Što je tampon? Za što služi", prenosi Yahoo.