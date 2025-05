Saša Mirković o incidentu u centru Zagreba: 'Počeo sam dobivati prijeteće poruke i onda...'

Prije nešto manje od dva tjedna, direktor i vlasnik Hype televizije, Saša Mirković brutalno je pretučen ispred jednog zagrebačkog hotela. Zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan je na liječenju i operiran u Kliničkom centru Rebro. Sada je, nakon prve faze oporavka, progovorio o cijelom događaju i svom trenutnom stanju za Net.hr.

''Svaki dan je sve bolje, mogu tako reći da kucnem u drvo. Operacija je u potpunosti uspjela, no sada čekam kontrolni pregled kod profesora Rajačića,“ rekao je Saša Mirković. Potvrdio je da su ozljede bile vrlo ozbiljne – riječ je o teškoj tjelesnoj ozljedi drugog stupnja, koja znatno utječe na njegov svakodnevni život. ''Namjera napadača bila je jasna, napao me s leđa udarcem u potiljak. A onda kad me je oborio krenuo me udarati u glavu, ja sam postavio ruku i tako je ona pukla, a ne glava. Zato sam i rekao da je to pokušaj ubojstva. Moje kosti su jake velike, nije baš lako slomiti dvije kosti na tri mjesta“ objasnio je.

Na pitanje poznaje li napadača, odgovorio je negativno, no otkrio je da mu je napadač neposredno prije incidenta prijetio smrću. ''Zabranio sam nastup Aci Lukasu u njegovom ‘lažnom’ klubu u Parizu, jer on nema svoj klub već iznajmljuje prostor. Barem su takve informacije došle do mene. Nakon toga počeo sam dobivati prijeteće poruke koje sam prijavio višem tužilaštvu u Beogradu zbog ugrožavanja sigurnosti,“ ispričao je.

Izrazio je zahvalnost hrvatskoj policiji na njihovom angažmanu, ali i nezadovoljstvo što napadač još uvijek nije uhićen. ''Napad se dogodio u samom centru grada, napadač se lako mogao sakriti, a imao je i pomagače. Ovo je sigurno bila sačekuša,“ istaknuo je.

Direktor je najavio i tužbu protiv hotela, ispred kojeg se napad dogodio, jer smatra da nisu osigurali odgovarajuću zaštitu gostiju. ''Hotel se nalazi u samom centru Zagreba, a nisu imali nikoga vani punih petnaest minuta. To je velika bruka i sramota,“ rekao je.

Na pitanje o svojim osjećajima nakon napada, priznao je da je osjetio strah. ''Bilo bi glupo da kažem da me nije bilo strah. Napad je bio mučki, s leđa. Ipak, činjenica da sam izašao u javnost pokazuje da me nije bilo strah. Kada vas ljudi napadnu s leđa - od njih možete svašta očekivati“, dodao je Saša.

Osvrnuo se i na širi problem nasilja te utjecaj pojedinih javnih osoba na mlade. ''Uvijek postoji rizik od ponovnog napada jer postoje ljudi koji su opasni i kojima je mjesto u zatvoru. Posebno u showbizu postoje anomalije koje ne smijemo ostaviti našoj djeci. Mnogi vlasnici klubova u hrvatskoj su u pravu kada zabranjuju nastupe određenim izvođačima jer oni nisu podobni i loše utječu na mlade,“ poručio je.

Na kraju je prokomentirao i stravičan požar u noćnom klubu u Kočanima koji je odnio 59 života, a više od 150 osoba je ozlijeđeno.

''Ne mogu pjevači pjevati u šupama koje, ako se nešto dogodi, ne omogućuju ljudima da spase svoje i tuđe živote. Tu se moraju pitati producenti i izvođači, oni su tada odgovorni, a ne samo vlasnici klubova. Iako, evo, na mom primjeru se pokazalo da ni elitni hotel nema zaštitu gostiju usred Zagreba, ali to će biti predmet tužbe mog odvjetničkog tima protiv hotela.

Kukavica koja udara s leđa i pokušava ubiti je i dalje u bijegu i apeliram na svakoga tko ga negdje vidi da prijavi slučaj najbližoj policijskoj stanici. Štakori uvijek izađu iz rupe prije ili kasnije'', rekao je Saša za kraj.

