Hrvatski glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar vlasnik je mnogobrojnih hitova koji već dva desetljeća osvajaju radijski eter i struku. Poznat je po miješanju glazbenih žanrova, među kojima mu odlično leže soul, rhythm and blues, ali i pop, stoga nije iznenadio ni njegov najnoviji uradak, pjesma "Okusi, mirisi, dodiri", u kojoj je uz prepoznatljive elemente, ubacio i štih 90-ih.

Nova ljetna poslastica, u kombinaciji sa Sašinim tenorom, oduševila je slušatelje diljem regije, a o njihovim reakcijama, glazbenim pothvatima i ljetnom odmoru, Saša je progovorio za Net.hr.

Kako provodiš godišnji odmor? Jesi li ili planiraš otputovati na neku morsku destinaciju zajedno s prijateljima ili obitelji?

Trenutno sam na Braču na preposebnom Bolu sa svojom standardnom ekipom prijatelja, kumova i rodbine. Nas 13ero provodi svako ljeto zajedno i svake godine brojimo sve više klinaca pa je extra veselo. Nakon Bola selimo u Sutivan. Ljetovanje je uglavnom kombinacija klope, cuge, smijeha i izbjegavanja telefonskih poziva koji prijete odmoru. Inače uvijek sa sobom nosim opremu za trčanje ali ove godine sam ju odlučio ostaviti u Zagrebu da ne bih slučajno pao u napast i vježbao.

Foto: Privatna arhiva Saša Lozar

Koja su ti najdraže aktivnosti na plaži? Preferiraš li opuštanje uz knjigu, igranje sportova na pijesku ili nešto treće?

Nešto treće. Aktivnost je riječ koju izbjegavam kad je godišnji u pitanju.

Je li Saša više tip za miran odmor, ili pauze od obaveza voli ispuniti raznim aktivnostima i avanturama?

Ovisi o raspoloženju i društvu. Preko ljeta sam više za plažu i kupanje dok kroz ostatak godine volim ‘aktivniji’ odmor. Jos uvijek čekam da mi netko samo pošalje datum i vrijeme kad se s putovnicom trebam pojaviti na aerodromu jer sam se zasitio toga da sve organizira ‘Saša Tours’ 😉.

Što te čeka nakon povratka u svakodnevicu? Imaš li već dogovorene neke poslovne projekte ili nastupe?

Moju ekipu i mene čeka interesantna glazbena jesen. Nakon 15 godina stiže novi duet koji me jako veseli, uz stare suradnike predstavljamo neke nove i završavamo album za kraj godine. A do tada je cilj da nova pjesma "Okus, Miris , Dodiri" dopre do što više ljudi i zaživi na što više playlista.

Foto: Privatna arhiva Saša Lozar

Kakva je reakcija publike na novi ljetni hit "Okus, miris, dodiri"? Jesi li zadovoljan kako je sve ispalo?

Jesam, i važno mi je to. Pjesma je zaživjela u eteru, ljudi su je spojili s ljetom. Izborila se za čvrstu poziciju na listama, nosi pozitivu i ugođaj.

Postoji li neka posebna priča ili inspiracija koja stoji iza stihova pjesme "Okus, miris, dodiri"?

Mi volimo reci da se ljubav osjeća srcem ali zapravo ide kroz osjetila. Nikad neću zaboraviti njezin okus, miris i dodire. Kad ovo trojstvo funkcionira imaš dobitnu kombinaciju.

Inače, Saša je u sretnom braku sa suprugom Marinom od 2005. godine, a zajedno imaju kćer Evu. Marina se rijetko pojavljuje u javnosti, no Saša je više puta istaknuo koliko je njihov brak skladan.

