Sarkazam u stilu Kelly Clarkson: Pogledajte kako je spustila bivšem, obožavatelji plaču od smijeha

Američka pjevačica Kelly Clarkson (42) je na YouTube kanalu objavila video kojim je promovirala svoj novi album ''When Christmas Comes Around… Again'', a obožavatelje je nasmijala ne tako suptilnom šalom na račun njezina bivšeg supruga, Brandona Blackstocka.

Naime, u videu na YouTubeu se iznad kamina vide četiri čarape, a svaka ima svoje ime. Jedna je čarapa rezervirana za Kelly te na njoj piše ''mama'', dok su preostale dvije za njezinu djecu, River i Remy, a posljednja ima natpis "Ne!". Ova čarapa jasno pokazuje kako Kelly danas gleda na Brandona, dvije godine nakon razvoda.

'Nikad mi se nije sviđao taj tip'

Njezini obožavatelji su ispod objave komentirali sljedeće: "NE! Umirem od smijeha! Obožavam ovo! Hvala što si to podijelila s nama", "Nikad mi se nije sviđao taj tip. Njegove oči govore sve."

Podsjetimo, Kelly je zahtjev za razvod podnijela 2020. nakon sedam godina braka, a danas svoj ljubavni život drži daleko od javnosti. Nakon razvoda je zadržala njihov ranč u Montani, no morala je plaćati alimentaciju Brandonu, što je završilo početkom ove godine.

Ranije je otkrila da joj je Brandon rekao kako nije dovoljno atraktivna da bude sutkinja u emisiji, iako je na kraju ipak dobila posao.

