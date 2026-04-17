Neprepoznatljiva Fergie snimljena nakon višemjesečnog izbivanja: Skriva se u luksuznom smještaju

Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa, prvi je put viđena u javnosti nakon višemjesečne medijske tišine i to u luksuznom skijalištu u Austriji, pišu britanski mediji.

66-godišnjakinja je snimljena kako izlazi iz planinske kuće i ulazi u vozilo, vidno suzdržana i bez osmjeha na licu. Odjevena u plavi kaput, s naočalama i bijelom šiltericom, pokušala je ostati neprepoznatljiva, dok je uz sebe nosila torbu u tirkiznoj boji.

Fotografije, koje je objavio The Sun, a možete ih vidjeti ovdje, prve su njezine javne fotografije nakon što su se pojavili novi detalji o njezinoj povezanosti s ozloglašenim financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Povukla se iz javnosti nakon skandala

Ferguson se povukla iz javnosti nakon objave dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa, poznatih kao “Epstein Files”, u kojima su otkrivene kompromitirajuće e-mail poruke između nje i Epsteina. Izvori tvrde kako je posljednjih mjeseci živjela vrlo povučeno, svjesno izbjegavajući javnost.

„Jasno je da želi ostati izvan fokusa. Lokacija je mirna i idealna za nekoga tko želi nestati iz očiju javnosti“, rekao je izvor za medije.

Prema navodima, Ferguson boravi u luksuznoj planinskoj kući čiji najam doseže i do 2000 funti po noći, a rijetko napušta smještaj.

Pod sve većim pritiskom

Njezino ime ponovno je u središtu pozornosti nakon što su američki političari zatražili da svjedoči u sklopu istrage o Epsteinovoj mreži trgovine ljudima. Među njima je i kongresnik Suhas Subramanyam, koji je službeno zatražio njezino očitovanje.

Iako nije zakonski obvezna svjedočiti, pritisak na bivšu vojvotkinju sve je veći.

U objavljenim e-mailovima navodno se vidi kako je Epstein godinama financijski pomagao Ferguson, uključujući i zahtjeve za novcem te poruke u kojima ga opisuje kao „velikodušnog prijatelja“.

Pad s kraljevskog vrha

Njezini problemi dodatno su eskalirali nakon što je ostala bez kraljevskih titula i bila prisiljena napustiti rezidenciju u Windsoru, gdje je godinama živjela s bivšim suprugom.

Odluka o deložaciji donesena je uz podršku Kralja Charlesa III i njegovih savjetnika, bez izravnog političkog pritiska.

Istodobno, Ferguson se suočila i s nizom osobnih i financijskih problema, zatvaranjem poslovanja, prekidom suradnji s humanitarnim organizacijama te, prema izvorima, i svojevrsnom “stambenom krizom”.

U izolaciji i bez podrške

Izvori tvrde da je Ferguson trenutno u osjetljivom psihičkom stanju te da pokušava izbjeći javnost pod svaku cijenu. Navodno čak plasira pogrešne informacije o svom kretanju kako bi zavarala medije.

„Svjesna je da skandal neće nestati, ali zasad bira izolaciju“, rekao je izvor.

Dodaje se i kako nema čvrstu bazu, nije se pridružila bivšem suprugu na imanju Sandringham, dok su joj kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, navodno pružile tek ograničenu podršku.

