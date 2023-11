U nedjelju se vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson, popularno poznata kao Fergie, oprostila od zvijezde "Prijatelja" Matthewa Perryja i na Instagramu mu posvetila dirljivu objavu.

“Sjećam se da sam bila oduševljena što sam upoznala prirodnog talenta, komičara i briljantnog glumca. Tragedija je izgubiti te tako rano u životu, počivaj u miru dragi Matthew… dao si toliko radosti i smijeha tolikima", napisala je Fergie.

Vojvotkinja od Yorka (63) objavila je dvije nedatirane fotografije s Perryjem. Na prvom je prikazana kako pozira s glumcem iz "Prijatelja" i njegovim kolegama Jennifer Aniston, Courteney Cox, Mattom LeBlancom i Davidom Schwimmerom, a na druga fotka prikazuje Fergie s Perryjem i LeBlancom u blizini Big Bena u Londonu.

Za ulogu u seriji 'krive' su princeze Beatrice i Eugenie

Čini se da je druga fotografija nastala nakon epizodne uloge vojvotkinje od Yorka u "Prijateljima", snimljena kada je ekipa putovala u Englesku kako bi snimili epizodu 4. sezone “The One with Ross's Wedding”, koja je bila smještena u Londonu. Epizoda je emitirana 1998. i u njoj Ross Geller (Schwimmer) slučajno izgovara ime Rachel Green (koju glumi Aniston) dok se ženio s Emily (Helen Baxendale). Prije velikog dana, Joey Tribbiani (LeBlanc) obišao je britansku prijestolnicu i naletio na bivšu suprugu princa Andrewa, koja mu se pridružila na snimanju video poruke za Chandlera Binga (Perry), piše People.

Lik Joeya kaže: "Pozdravi mog prijatelja i reci mu da ti se sviđa moj šešir." Glumeći samu sebe, Fergie pita: "Dobro, dakle, kako se zove tvoj prijatelj?" “Bok, Chandler. Joey kaže da ti se baš i ne sviđa njegov šešir, ali ja mislim da je na neki način šarmantan", šaljivo je rekla Fergie o plišanoj kapi Union Jacka.

Citirajući knjigu "I'll Be There for You: The One About Friends" Kelsey Miller, Daily Mail je izvijestio da se vojvotkinja od Yorka pojavila u seriji na nagovor princeze Beatrice i princeze Eugenie. Miller je napisala da su Fergie na pojavljivanje "nagovorile njezine kćeri", koje su 1998. imale 10 i 8 godina i navodno su bile obožavateljice hit NBC-jevog sitcoma.

Tijekom vikenda, Perry je umro od navodnog utapanja u kući u Los Angelesu u subotu.

"Srce nam je slomljeno zbog tragičnog gubitka našeg voljenog sina i brata", rekla je njegova obitelj u ekskluzivnoj izjavi za People. "Matthew je donio toliko radosti svijetu, i kao glumac i kao prijatelj. Svi ste mu toliko značili i cijenimo ogroman izljev ljubavi."