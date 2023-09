Vojvotkinja od Yorka (koja je poznata kao Fergie) pričala je u podcastu "Tea Talks with the Dutchess and Sarah", o posljednjem razgovoru koji je vodila sa svojom voljenom bivšom svekrvom.

“To je zadnje što mi je kraljica rekla: 'Samo budi svoja, Sarah'”, rekla je 63-godišnja Fergie, piše People.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"I ona je to vidjela. Bila je toliko iznervirana kad nisam bila svoja. I tada sam vjerojatno upala u sve nevolje. Ali sada sam svoja, i tako sam sretna što mogu biti svoja “, dodala je vojvotkinja od Yorka.

Fergie je prethodno rekla da se osjeća "oslobođeno" nakon smrti kraljice Elizabete u intervjuu za Good Morning America.

"Ne znam da li me kraljica navodi na pomisao da sada mogu otvoreno reći što želim bez brige da ću nekoga uvrijediti", rekla je. "Sada sam stvarno, istinski autentična Sarah."

U ožujku 2023., vojvotkinja od Yorka rekla je za People da je kraljica, koja je umrla u rujnu u 96. godini nakon povijesne 70-godišnje vladavine, bila njezin "potpuni idol".

"Bila je tako briljantna u tome da te opusti. Imala je najnevjerojatnije povjerenje od bilo koje osobe koju sam ikad upoznala", dodala je Fergie. "Jednostavno je znala što treba učiniti. Znala je kako učiniti da se ljudi osjećaju dobro. Radi se o monarhiji, o tome da se netko osjeća dobro. Bila je moj potpuni idol."

Pričale su i o sreći pa je Fergie rekla: "Ja sam najsretnija osoba. Stvarno sam najsretnija osoba na svijetu. Znate, živjela sam san svake djevojke. Postala sam princeza. Još sam tu i još uvijek se štipam."