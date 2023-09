Sarah Ferguson prisjetila se dana svog kraljevskog vjenčanja.

Vojvotkinja od Yorka, popularno poznata kao Fergie, je u posljednjoj epizodi svog podcasta "Tea Talks with the Duchess and Sarah" i spomenula vjeru koju je osjećala kad se udala za princa Andrewa 1986. Par je dobio kćeri, princezu Beatrice i princezu Eugenie, a razveli su se 1996. nakon desetljeća braka.

“Godine 1986. nacija je stala i uzela godišnji odmor 23. srpnja za farmerovu kćer koja je išla do oltara s izvanrednom tijarom koju joj je dalo Njezino Veličanstvo. To je izvanredna priča o Pepeljugi", rekla je Fergie (63). “Nisam baš muzla krave na farmi, bio je to jako lijep život, ali moj otac se i dalje bavio farmom. Popela sam se, uz Westminstersku opatiju, i tamo na kraju bio je zgodni princ u svojoj mornaričkoj odori na sebi i nacija je stala. Westminster Abbey je samo vrvjela od vjere.”

Primijetivši kako je izgledala sretno kada se udavala, suvoditeljica Sarah Thomson upitala je Fergie je li bila nervozna na dan vjenčanja. "Naravno, mislim da je svaka mladenka nervozna na dan vjenčanja".

Vojvotkinja od Yorka je u opatiju otputovala sa svojim ocem Ronaldom Fergusonom, koji je bio dugogodišnji polo menadžer princa Philipa i kralja Charlesa. Fergien otac umro je 2003. godine, a princeza Eugenie koristila je njegov nadimak (Ronnie) kao srednje ime za svog sina Ernesta, rođenog u svibnju, piše People.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki sud odbio je zahtjev britanskog princa Andrewa da odbaci tužbe za silovanje

Iako je bila na putu udati se za jednog od sinova kraljice Elizabete, vojvotkinja se zafrkavala kako za takav trenutak nema protokola.

"Ušli smo u našu staklenu kočiju i tata mi je rekao: 'Što ćemo sad?', a ja sam rekla: 'Ne znam, nikad prije nisam ovo radila', a on je rekao: 'Nisam ni ja !'”, dodala je kroz smijeh. „Kad smo otišli u opatiju, jednostavno smo krenuli s tim. Bila sam potpuno zaljubljena u svog zgodnog princa, pa eto ga.”

Iako su se razveli prije nekoliko desetljeća, Fergie je nastavila podržavati princa Andrewa unatoč njegovom povlačenju s javnih dužnosti kada je na vidjelo izašla njegova povezanost s Jeffreyjem Epsteinom. U siječnju 2022., dan nakon što je sudac odbio pokušaj princa Andrewa da odbaci tužbu Virginije Giuffre za seksualni napad protiv njega, Buckinghamska palača objavila je da je kraljica Elizabeta svom sinu oduzela vojne titule i pokroviteljstva. Vojvoda od Yorka više neće preuzimati javne angažmane kao zaposleni kraljevski član niti koristiti izraz "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Princ Andrew se nagodio s Giuffre izvan suda u veljači 2022. Neka od njegovih bivših vojnih dužnosti nedavno su preraspodijeljena drugim članovima kraljevske obitelji, uključujući Kate Middleton i Sophie, vojvotkinju od Edinburgha.

Govoreći u prilog svom bivšem suprugu u emisiji "Good Morning Britain" ranije ove godine, Fergie je rekla: "Princ Andrew, on je tako dobar čovjek. On je ljubazan, dobar čovjek, i mislim da se svjetla reflektora moraju maknuti s njega i pustiti ga da nastavi sa svojim životom kako bi ga ponovno izgradio."

“On je jako dobar djed”, dodala je.