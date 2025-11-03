Prva dama s besprijekornim stilom: Svi su gledali u bež komplet na Sanji Musić Milanović

Tijekom radnog posjeta Egiptu predsjednik Republike Zoran Milanović (59) i supruga predsjednika Sanja Musić Milanović (56) u nedjelju su posjetili Aleksandrijsku knjižnicu (Bibliotheca Alexandrina) u Aleksandriji, u kojoj je postavljena izložba „Eho Egipta: sfinge u Hrvatskoj“.

Organizatori izložbe su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu i Bibliotheca Alexandrina, a izložbom se obilježava godišnjica uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Ana Marija Katić

Za ovu prigodu prva dama ponovno je dokazala svoj besprijekorni modni stil odjenuvši elegantni bež komplet koji je upotpunila tankim remenom.

Svoj je stajling zaokružila gležnjačama od brušene kože u toploj smeđoj boji, klasičnim modelom koji se iz sezone u sezonu vraća među modne favorite. Ovoga puta dolaze u modernijem izdanju, s diskretnim prorezom sprijeda koji im daje dašak sofisticiranosti. Potpetica umjerene visine osigurava savršen spoj udobnosti i profinjenosti, zbog čega je ova kombinacija idealna za poslovne i svečane prigode u kojima se traži stil, ali i praktičnost.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Ana Marija Katić

Inače, u prigodom obraćanju predsjednik Milanović govorio je o povezanosti Hrvatske i Egipta, istaknuvši kako se bogata kulturna, politička i demografska razmjena između dviju zemalja "ne samo da se nastavlja, nego i jača". "Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ove izložbe, osobito Veleposlanstvu Republike Hrvatske koje ju je organiziralo i gospodinu Kišu koji je bio kustos", zaključio je predsjednik Milanović otvorivši izložbu „Eho Egipta: sfinge u Hrvatskoj“.

Riječ je o izložbi koja predstavlja egipatsku baštinu u Hrvatskoj i njezine odjeke kroz stoljeća: od stareogipatskih sfingi u Dioklecijanovoj palači u Splitu, preko rensansnih rukopisa, barkonih i klasicističkih sfingi na hrvatskim javnim prostorima, pa sve do početka 20. stoljeća i arhitekturalne "egiptomanije". Sfinga je bila umjetnički motiv koji je trajno povezivao dvije kulture, dvije civilizacije i dvije zemlje. Izložba će biti otvorena od 2. do 13. studenoga 2025. godine.

