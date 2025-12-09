Najzgodnija žena srpskog nogometa o karijeri i idealnom muškarcu: 'Izgled mi nije najvažniji'

Sanja ''Beba'' Kružević (33) iz Novog Sada već godinama obavlja ulogu glasnogovornice u FK Vojvodini, ali srpski mediji je pamte i po epitetu najljepše žene tamošnjeg nogometa. Iza te titule stoji žena koja razumije dinamiku sporta, pritisak medija i važnost profesionalnog nastupa.

U razgovoru s nama otkriva kako joj je izgled donio određenu pažnju, ali da joj je jednako važna stručnost, koje su prepreke na tom putu te što ju je motiviralo da pokrene vlastiti online fitness program. Više pročitajte u nastavku.

Zovu vas najljepšom ženom srpskog nogometa. Imponira li vam ta titula?

Iskreno, sebe stvarno ne doživljavam tako. Lijepo je čuti kompliment, naravno, ali meni je uvijek važnije da me ljudi prepoznaju po onome što radim, a ne po tome kako izgledam. U svijetu nogometa sam jer volim taj posao, energiju i dinamiku, a ne zbog takvih titula.

Moraju li se žene u svijetu nogometa truditi duplo više da bi ih se shvatilo ozbiljno?

Mislim da žene u bilo kojem sportu pa tako i u svijetu nogometa, još uvijek moraju dokazivati više nego muškarci, ali vjerujem da se situacija mijenja. Danas se sve više cijeni znanje, profesionalnost i posvećenost, bez obzira na spol. Bitno je da žene kroz kvalitetu svog rada ruše predrasude.

Koji je aspekt vašeg posla kao glasnogovornice najteži?

Meni moj posao nije nimalo težak, najiskrenije. Baš uživam u svakom segmentu.

Dobronamjerni poslovni savjet koji vam je pomogao?

Iskreno, ne mogu reći da sam ikada dobila savjet koji me posebno usmjerio. Radim od malena i kroz iskustvo sam najviše naučila sama. Zato moj savjet mladima koji ulaze u poslovni svijet jest da ne žure pronaći se odmah u jednom poslu, nego da probaju više različitih stvari. Nikada ne znaš gdje ćeš se zapravo pronaći. Ja se nisam školovala za posao kojim se danas bavim, a obožavam ga. Usput se uvijek možeš dodatno obrazovati. Ponekad te put sam dovede do onoga što te istinski ispunjava.

Kako provodite slobodno vrijeme? Imate li hobi?

Slobodno vrijeme provodim uglavnom u teretani, s obitelji i prijateljima. Moj najveći hobi su putovanja. To je moja mentalna hrana. Trudim se svaki slobodan trenutak iskoristiti da otputujem, upoznam novi grad, novu kulturu... Putovanja su moj način punjenja baterija i pronalaska inspiracije.

Pokrenuli ste online fitness program. Kako napreduje?

Online fitness program BABE BODY pokrenula sam prije otprilike mjesec dana i još je u fazi pripreme. To je projekt koji dugo planiram i na koji sam konačno usmjerila fokus. Trening je uvijek bio dio mog života, a žene mi stalno pišu i traže savjete pa sam shvatila da postoji potreba za nečim konkretnim. Program će biti dostupan kroz nekoliko mjeseci i namijenjen je ženama koje žele početi, ali nemaju dovoljno iskustva ili vremena za teretanu.

Kako njegujete kožu i kosu?

Do prije par godina nisam koristila gotovo ništa osim jedne kreme, ali kako uskoro punim 34 godine, uvela sam ozbiljniju njegu. Koristim tri do četiri proizvoda i često ih mijenjam da koža ne stane reagirati. Smatram da je važnija unutarnja njega. Suplementacija koja obnavlja kolagen i vitamini koji podržavaju organizam. Žene često griješe jer se fokusiraju samo na vanjsku njegu. Osnova su zdrave navike, fizička aktivnost, dovoljno sna i dobra prehrana. Isto vrijedi za kosu. Koliko god dobri proizvodi bili, rezultati su stvarno dobri tek kad tijelo iznutra dobije podršku.

Beauty proizvod bez kojeg ne izlazite iz kuće?

Proizvodi bez kojih ne idem nigdje su: serum za kosu Kerastase night serum, P50 serum za lice, kolagen (već četiri godine koristim Crux), kompleks vitamina, C, D3, cink, selen, željezo. Obavezno nosim i parfem, bez njega ne mogu, olovka i ruž za usne su također pri vrhu liste.

U kojem se komadu odjeće uvijek osjećate ugodno?

Definitivno oversized trenirka i tenisice. Da mogu, samo bih to nosila u svakoj prilici.

Najveći modni promašaj?

Najveći modni promašaj ikada, po mom mišljenju, su traperice niskog struka, koje apsolutno nikome nikada nisu pristajale.

Kako izgleda vaš idealan muškarac?

Ne postoji idealan muškarac. Šalim se, o tome bih mogla pričati do sutra. Za mene idealan je onaj koji je duhovit, sposoban i pažljiv. Fizički izgled mi uopće nije primaran.

Kakav je vaš ljubavni status?

Sama i sretna.

