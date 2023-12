Atletičarka Sandra Perković (33) u 2024. godinu će ući s veseljem. Ona i njezin zaručnik u nedjelju, 31. prosinca će izreći 'sudbonosno da', a s gostima ujedno i proslaviti Novu godinu.

Sandra je nedavno podijelila emotivnu objavu na Facebook profilu i zahvalila svima na podršci.

"Draga moja 2023., iako nisi bila moja najbolja, ali si bila moja najdraža i najteža sportska godina. Sport čine pobjede, ali do njih ne možeš doći bez poraza, njega čine konstantno učenje i želja za napretkom, on je zaista jedinstven, surov i poseban! Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su po ne znam koji puta bili uz mene i cijeli moj tim! Bilo je to jedno ludo i nezaboravno, ponekad i teško putovanje, ali je došlo do kraja i spremna sam za neke nove priče, neke nove stranice sportske povijesti i za neka nova dokazivanja. A do tada, volim vas i doviđenja!", napisala je.

Foto: Instagram

"A Vama dragi moji prijatelji u novoj 2024. Želim Vam ponajprije puno zdravlja, ljubavi i sreće. Uživajte u svakom trenutku kao da je posljednji jer život nema reprizu", zaključila je Sandra.

Brojni pratitelji su atletičarki zaželjeli uspješnu i sretnu Novu godinu.

Podsjetimo, Sandra se zaručila prošle godine na Silvestrovo s trenerom Edisom Elkasevićem (40).

Edis Elkasević i Sandra Perković

Izvor blizak atletičarki otkrio je detalje svadbe.

"Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja" , rekao je izvor za Večernji list.

U listopadu je organizirala djevojačku zabavu za sedam najboljih prijateljica te s njima tri dana uživala na luksuznom imanju u Istri.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandra Perković bit će glavna zvijezda nadolazećeg 73. po redu Hanžekovićevog memorijala