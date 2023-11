Atletičarka Sandra Perković (33) u velikim je pripremama za vjenčanje koje se ubrzo bliži. Sudbonosno 'da' reći će dugogodišnjem partneru, treneru Edisu Elkasoviću (40), a detalje o organizaciji otkrila je za Večernji list.

'Umorna sam'

Vjenčanje će, kako kaže, svakako biti do kraja godine, a svadbenom veselju svjedočit će njeni najbliži.

"Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine", ispričala je.

'Muškarac nam nije bio potreban'

Sandra se za Edisa zaručila na Staru godinu 2022., a nedavno je imala djevojačku večer koja je trajala čak tri dana.

"Poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban", priznala je.

Podsjetimo, Sandra je nedavno podijelila fotografije na društvenoj mreži na kojima pozira u bijelom kombinezonu i time otkrila da je njezin poseban dan vrlo blizu.

"Učinimo to", napisala je Sandra uz fotografiju i dodala oznake "Zauvijek mlada", "Mladenka."

