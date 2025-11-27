Thompsonova supruga poslala jasnu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'E, ne možete...'
Na Facebooku je podijelila Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika
Iako se godinama držala podalje od javnosti i medija, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, posljednjih je mjeseci poprilično aktivna na društvenim mrežama gdje se ne ustručava komentirati ni aktualna događanja oko njezinog supruga.
Tako se u sklopu posljednje objave na Facebooku osvrnula na trenutačni "rat" između Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog zabran održavanja koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca.
Na spomenutoj društvenoj mreži je podijelila Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika, a uz isti je poslala jasnu poruku: "E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo".
Thompson zaprijetio radikalnijim potezima
Podsjećamo, Thompson je u utorak navečer objavio video na Facebooku u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika o zabrani njegovog koncerta u Areni Zagreb u prosincu ove godine.
''Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:
"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''
POGLEDAJTE VIDEO: Pčelari bijesni zbog poteza Plenkovića: 'Hrvatsko tržište će preplaviti lažni uvozni med!'