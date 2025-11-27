FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE /

Thompsonova supruga poslala jasnu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'E, ne možete...'

Thompsonova supruga poslala jasnu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'E, ne možete...'
×
Foto: Robert Anic/pixsell

Na Facebooku je podijelila Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika

27.11.2025.
10:00
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako se godinama držala podalje od javnosti i medija, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, posljednjih je mjeseci poprilično aktivna na društvenim mrežama gdje se ne ustručava komentirati ni aktualna događanja oko njezinog supruga. 

Tako se u sklopu posljednje objave na Facebooku osvrnula na trenutačni "rat" između Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog zabran održavanja koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca. 

 

 

Na spomenutoj društvenoj mreži je podijelila Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika, a uz isti je poslala jasnu poruku: "E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo". 

Thompson zaprijetio radikalnijim potezima

Podsjećamo, Thompson je u utorak navečer objavio video na Facebooku u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika o zabrani njegovog koncerta u Areni Zagreb u prosincu ove godine.

''Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''

 

POGLEDAJTE VIDEO: Pčelari bijesni zbog poteza Plenkovića: 'Hrvatsko tržište će preplaviti lažni uvozni med!'

Marko Perković ThompsonSandra Perković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OGLASILA SE /
Thompsonova supruga poslala jasnu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'E, ne možete...'