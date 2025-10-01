Sandra Bagarić kao da ne stari: Na premijeru stigla s mlađim sinom, blistala u crnom outfitu

Premijera glazbeno-scenske legende Krunidba kralja Tomislava koja je održana 30. rujna u splitskom HNK privukla je mnoge ljubitelje umjetnosti, a među prisutnima je bila operna diva i glumica Sandra Bagarić (51). Na premijeru je stigla u pratnji sina Lovre koji je ovog kolovoza napunio 21 godinu.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Sandra i njezin suprug, pijanist Darko Domitrović (61) imaju još jednog sina Marka koji je četiri godine stariji od Lovre. Iako rijetko iznose privatne trenutke u javnost, Sandra povremeno dijeli obiteljske uspjehe na društvenim mrežama pa je tako nedavno obavijestila pratitelje da je Marko magistrirao ekonomiju.

Podsjetimo, Sandra i Darko vjenčali su se 1997. godine i zajedno imaju dva sina: Marka (25) i Lovru (21). Njihova ljubav započela je tijekom rata u BiH, kada je Sandra iz rodnog Sarajeva preselila u Zagreb i upisala Muzičku akademiju. Ondje je upoznala Darka koji je bio profesor, a zanimljiva anegdota je što je Sandra bila ta koja je zaprosila svog supruga.

