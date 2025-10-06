Sandra Bagarić: 'Blendam smoothije, ali volim ja i janjetinu i slaninu... Ja sam pravi poguzija'

Sandra Bagarić (51) već desetljećima osvaja pozornice, ali i srca publike svojim jedinstvenim glasom, toplinom i vedrim duhom. Primadona, glumica, operna diva, voditeljica i neizostavno lice hrvatske kulturne scene – sve to je ona, ali i puno više. Poznata po optimizmu kojim zrači u svakoj prilici, jednako predano pristupa svojim ulogama na sceni kao i obiteljskom životu, kojem daje posebnu važnost. U razgovoru za naš portal otkriva zašto se raduje povratku u kultni mjuzikl Jalta, Jalta, kako održava vitalnost i dobru energiju, što je njezin recept za optimizam, na koji način gradi ravnotežu između karijere i privatnog života te što savjetuje u ljubavi i braku.

Foto: Danijel Berkovic/pixsell

Nova sezona u Kazalištu Komedija donosi i vaš povratak u kultni mjuzikl Jalta, Jalta. Koliko se radujete reprizi?

Kultna predstava Jalta, Jalta zapravo je zaštitni znak našeg kazališta i uvijek igra pred rasprodanim gledalištem. Zahvalna sam Vladi Štefančiću i autorskom timu Grgić-Kabiljo što su nam ostavili tako dragocjeno nasljeđe. Ulogu Nine Filipovne preuzela sam od velike umjetnice Sande Langerholz Miladinov, a uz mene igraju i Renata Sabljak te Danijela Pintarić. Naš ansambl obožava Jaltu i s puno pažnje je čuva. Veselim se prosinačkim predstavama i moram priznati da mi je premijera 2009. dobra motivacija da se malo dovedem u formu, uđem komotno u kostim i odigram ponovo bez “pucanja po šavovima”. Trenutno sam na malom detoxu, prakticiram autofagiju i pojačala sam fizičku aktivnost.

Na Instagramu rado podijelite trenutke s odmora na kojemu ‘žestoko’ trenirate. Je li bilo teško motivirati se?

Veliki sam gurman, svaki drugi dan idem na plac, uživam u biranju hrane za svoju obitelj, volim kuhati, istraživati nove recepte, u kuhinji sam vrlo kreativna, ali kao i u mnogim stvarima u životu “odokativna”, ne držim se nikada recepta, sklona sam improvizaciji i sve začinim s puno ljubavi. U treningu sam improvizator također, ležerna i neopterećena, radim samo ono što me veseli i zabavlja te sam u principu jedno veliko razigrano dijete.

Spomenuli ste da "valja stati u kostim". Žene se u javnom životu često promatra kroz prizmu fizičkog izgleda i vitalnosti. Osjećate li ponekad pritisak da uvijek morate biti u formi?

Srećom imam dobre gene pa nikada nisam imala problema s kilogramima. Ovo što radim danas više je stvar higijene i samokontrole jer sam veliki gurman i uživam u kuhanju, ali volim i stati u svoj, već desetljećima, isti konfekcijski broj. Naglašavam da je kostim iz 2009. godine i to mi je korektiv i motiv te ne želim dati povoda zlim jezicima…

Foto: Davor Visnjic/pixsell

Je li vam kao osobi pod ‘povećalom’ javnosti teško zadržati zdrav odnos prema svome tijelu i izgledu?

U dobrom sam odnosu sa svojim tijelom i trudim se osluškivati njegove potrebe. Redovito odlazim na plac po voće i povrće, imam svog mesara, a i teta Anđela mi jednom tjedno donosi pedeset svježih jaja. U našoj kuhinji sokovnik i blender rade svaki dan. Ja sam majka kvočka koja obitelj okuplja za stolom, inzistiram na zajedničkim obrocima i volim reći da imam dvije titule – Primadona i PrimadoMa – a ova druga mi je puno važnija. Kad mi netko pokloni domaći ajvar ili džem, moja sreća nema kraja. Liniju održavam zahvaljujući dobroj genetici i umjerenosti u svemu.

Na društvenim mrežama dijelite fotografije zdravih obroka, sokova, smoothieja. Uživajte li zaista u njima ili činite to primarno radi zdravlja?

Detox čaj od đumbira, prokuhanih limuna i dosta klinčića napravim na litre i pijuckam cijeli dan, odličan je diuretik, smanjuje infekcije, ukusan je, pročišćava jetru, blagonaklon je za želudac i crijevnu floru i topi masnoće. Ne postoje čarobne pilule, injekcije ni tretmani za mršavljenje, već samodisciplina, dosljednost, promjena navika, umjerenost, pojačana fizička aktivnost i naravno podosta odricanja ako želite rezultate. To je prije svega psihički trening karaktera. Uživam u zdravim okusima, sretna sam, a nađem prirodne namirnice koje me okusom i mirisom vraćaju u djetinstvo. Blendam smoothije u raznim kombinacijama, vrlo sam kreativna po tom pitanju, ali da se razumijemo, volim ja i janjetinu i slaninu i variva, ma ja sam pravi “poguzija”…

Šetnje i priroda često su na Vašem rasporedu – imate li neko posebno mjesto koje Vas puni energijom?

Svoje ture često mijenjam, ovisno o raspoloženju i vremenu koje imam na raspolaganju, Zagreb je prepun park-šuma, a ja imam privilegiju da radnim danom mogu pobjeći na Sljeme, istraživati zagrebačke parkove, šetališta, nasip, Jarun… Bijeg u prirodu, samoća, osluškivanje svojih potreba, lijepe misli, potraga za ljepotom koja je svuda oko nas, svakodnevne šetnje, divna glazba, jer ne trebamo zaboraviti da nas ne hrani samo hrana, već i ono što gledamo, što slušamo, ljudi s kojima se družimo…

Vaši pratitelji obožavaju što uvijek zračite optimizmom. Kada se dogodi naporan dan i energija padne – imate li svoj trik kako se brzo vratiti u plus?

Ja sam zapravo mali “veseljko”, volim se šaliti i smijati, sve okrenuti na humor. Mislim da sam genetski dobila kromosom optimizma viška (smijeh). Moj trik je uvijek bijeg u prirodu, u samoću, razgovor s "netoksičnim" ljudima, a ako ništa od toga nije pri ruci, čokolada mi uvijek izmami osmijeh.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Kazalište, koncertne pozornice, televizija… Imate bogato iskustvo u svim sferama scenskog života. Postoji li još nešto što priželjkujete ostvariti u ovoj fazi karijere?

Dobila sam jako puno talenata, a moj posao je da radim na njima i da ih dijelim, "dopadljiva ambalaža" je uvelike olakšala moj probitak na scenu, ali u mom slučaju puno više igram na kartu vedrog karaktera, otvorenosti, temperamenta, iskrenosti, autentičnosti... Ne kopiram, svoja sam, volim sa igrati, obožavam transformacije, odabirom repertoara i uloga šaljem poruku svog životnog mota, kao npr. „Ja ljubim“, „Život je lijep“… Do danas sam se okušala u svim scenskim formama, koketirala s mnogim žanrovima, pomicala svoje granice od opere, operete, mjuzikla, dramskih uloga, žirija do TV sapunica, voditeljstva, zaštitnih lica raznih brendova... Sve sam to radila s velikim veseljem i odgovornošću te me sve to izgradilo u svestranu umjetnicu koja je imala hrabrosti odškrinuti mnoga vrata te doći do simpatija publike, gledatelja i slušatelja.

Na mrežama nekad dijelite i privatne trenutke. Koliko vam je važno pokazati tu stranu sebe?

Svoje objave doživljavam kao neku vrstu vođenja dnevnika. Demistificirala sam “primadonštinu”, nastojim biti motivirajuća i pozitivna i u svoje dvorište puštam koga i koliko želim.

U jednom ste intervjuu rekli da brak ima svoj “krešendo i dekrešendo”. Kad se dogodi neka disonanca, tko prvi svira mirniji ton, vi ili suprug Darko?

Poštujemo se u našim različitostima, nastojimo se ne podrazumijevati, uvijek stojimo jedno drugom na raspolaganju kad je to potrebno. Brak zahtijeva puno truda, odricanja, želje za koračanjem u istom smjeru, uvažavanja u različitostima. Brak je kao glazba, ima svoja krešenda i dekrešenda, molske i durske dionice, živuće pauze, rasplesane ritmove i mirnije trenutke, poneki disonantni ton, puno repeticija, glazba koju stvaramo i komponiramo iz dana u dan je svijest da zaljubljenost i strast prerastaju u ljubav sa puno promišljanja i odgovornosti, planiranja zajedničkih trenutaka. Svjesni smo da imamo prošlost, uživamo u sadašnjosti i veselimo se zajedničkoj budućnosti.

Mnogi parovi teško pronalaze balans između posla i privatnog života. Što je vama dvoje uvijek bilo glavno pravilo u zajedničkom životu?

Najvažnije nam je da jedno drugo nasmijavamo, da nam iste gluposti smiješne i da život ne shvaćamo preozbiljno.

Koja je vaša mala, svakodnevna ljubavna rutina?

Uživamo plaziti jezik životu, pomalo raditi parodiju i truditi se što više smijati se zajedno.

Kad biste ljubav morali opisati kao glazbeni žanr, koji bi to bio?

Definitivno mjuzikl, recimo “Kiss me Kate” ili “Ukroćena goropadnica”.

Kada zatvorite vrata kazališta i koncerata, kako izgleda vaš idealan slobodan dan?

Moj idealan dan je bijeg u Sloveniju i opuštanje u toplicama i sauni.

