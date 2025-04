Hrvatski influencer zabrinuo fanove podužom objavom: 'Ponekad nas život testira...'

Nedavno je između popularnih influencera Sandija Pege (37) i Nike Ilčić (24) izbila prava online drama koja je brzo postala viralna.

Iako je sve započelo s humorističnim prepucavanjem na društvenim mrežama, Pego je odlučio podići "beef" na višu razinu i prenio ga u stvarni svijet, odnosno u svoj noćni klub.

Sve je krenulo kada je Sandi Pego u jednom videu na svom TikTok profilu odgovarao na pitanja svojih pratitelja, a pritom otkrio da je suvlasnik jednog zagrebačkog noćnog kluba.

Što ga je to pogodilo?

Ova izjava nije prošla nezapaženo, a ubrzo je na nju reagirala Nika Ilčić, koja je komentirala: "Kojeg kluba hahahahhahahah".

Influencer je danas, nekoliko dana nakon spomenutog incidenta, iznenadio i zabrinuo svoje obožavatelje.

Naime, Sandi je napisao dug tekst na temu osobnog razvoja, savladavanja prepreka i vlastitih dosadašnjih postignuća čime je dao naslutiti da ga je nešto u zadnje vrijeme iznimno pogodilo.

Foto: Instagram

'Ponekad nas život testira na najneočekivanijim mjestima'

"Ponekad nas život testira na najneočekivanijim mjestima. U trenutku kad pomisliš da si dogurao daleko, kad imaš obitelj kojoj si posvećen, posao koji voliš, tim kojem vjeruješ, pojavi se nešto što ne možeš kontrolirati. Nešto što ti pokaže da uspjeh nije samo ono što gradiš, već i kako preživljavaš ono što te pokušava srušiti. Danas, nakon više od dvadeset godina predanog rada, stvaranja, padova i uspjeha, mogu reći da sam na većini životnih polja ostvario ono za čim sam težio. Ali i dalje učim. Svaki dan. Učim da nisu svi putevi koje odaberemo do kraja naši. Neki nas dovedu do lekcija. Do boli. Do razočaranja. Do preispitivanja. Ali jedno ostaje nepokolebljivo, moja vjera u rad, integritet i ljude koji me poznaju. Moj kompas je jasan i bez obzira na oluje, držim se istine, vrijednosti i svega što sam stvarao svojim rukama i srcem. Hvala svima koji vide širu sliku. Koji razumiju tišinu kad riječi ne mogu objasniti sve. Koji znaju tko sam i tko sam oduvijek bio, bez obzira na okolnosti koje ne mogu kontrolirati. Ovo je samo još jedan izazov iz kojeg ću, kao i uvijek, izaći jači, mudriji i još zahvalniji na svemu što imam. Zapamtite, čist obraz, miran san = bogat čovjek", napisao je.

Ova Sandijeva objava došla je potpuno neočekivano s obzirom na to da je u zadnje vrijeme konstantno objavljivao sretne obiteljske trenutke koji su odavali dojam da mu u životu cvjetaju ruže. Jedan od takvih trenutaka je i onaj u kojem je objavio spol djeteta kojeg čeka zajedno sa svojom suprugom Cindy (30). Paru će to biti drugo dijete, odnosno drugi sin.

