Goran Belošević i Ecija Ivušić izreći će jedno drugom sudbonosno "da" za samo nekoliko dana. Da sve može poći po zlu kad to najmanje trebate, dokazuje i mladoženja, koji je tjedan dana prije najvećeg dana u životu stao na morskog ježinca.

"Koji sam ja pehist, posljednji put sam se ubo na ježa prije 25 godina u Vodicama, i sad mi se to dogodilo zadnji vikend prije vjenčanja. Pokušao sam bodlje sinoć sam izvaditi, ali očigledno ću morati na hitnu. Nevjerojatno da sam skočio točno na ježa. Boli, jedva hodam, ali do subote će sve biti ok", izjavio je Goran za Večernji list.

Podsjetimo, Goranovo i Ecijino vjenčanje održat će se na otoku Vrniku pokraj Korčule, a među 80 najbližih uzvanika naći će se Snježana i Franz Schillinger, Nives Celzijus, Antea Kodžoman i drugi. Goranov kum bit će Adem Selman, a Eciji prijateljica Morana Golubić.

Svadbeno slavlje će se nakon vjenčanja preseliti u jedan restoran na Korčuli, a mladence i goste će zabavljati Sandro Majstorović.

"S obzirom na to da sam ja podrijetlom s Korčule, odnosno iz Vele Luke, a na taj otočić Vrnik sam došla prije par godina… To je toliko bajkovito mjesto da sam rekla 'ajme, ja bih se jednog dana ovdje htjela udati', to je stvarno priča istinita. I nisam imala pojma da će se godinu dana nakon toga dogoditi da ću upoznati Gorana i vrlo brzo sam njega dovela prošlo ljeto tamo", rekla je Ecija jednom prilikom.