Bliži se najbitniji dan u životu bubnjara grupe Pravila igre, Gorana Beloševića i bivše voditeljice Ecije Ivušić, koja trenutno obnaša funkciju glasnogovornice teniskog turnira Zagreb Open, na kojem je i upoznala svog budućeg supruga.

U bračnu će luku uploviti u rujnu, na bajkovitom otoku Vrniku kraj Korčule, odakle je Ecija rodom.

"Na Vrniku sam našla mir u trenutku kad mi je u životu najviše bio potreban. Provela sam na tada gotovo pustom otoku, u predsezoni, punih 10 dana i doživjela 10 najmagičnijih zalazaka. To je bila prva godina pandemije i nekoliko mjeseci nakon zagrebačkog potresa. Ujutro sam šetala i radila jogu, uvečer meditirala i uživala u otočnom samotnom životu. Kada sam prvi put stala pred vrničku crkvicu, osjetila sam neopisiv mir i spokoj, i rekla samoj sebi ako se ikada u životu budem udavala, da će to biti tu. Godinu dana poslije upoznala sam Gorana i dovela ga na Vrnik. Ostalo je povijest…", ispričala je buduća mlada za Večernji list.

Slavlje će se zatim nastaviti na Korčuli, u Aminess Port 9 resortu, a na vjenčanju će se zasigurno pojaviti Nives Celzijus te Snježana i Franz Schillinger, Ecijini dugogodišnji prijatelji.

Mladenci su otkrili i da će im na vjenčanju svirati Sandro Majstrović sa svojim bendom, a i mladoženja će i na ovaj poseban dan sjesti za bubnjeve.

"Pravila igre će svakako morati odsvirati nekoliko pjesama. To je nekako tradicija na vjenčanjima članova benda. Što se tiče cjelonoćnog nastupa, za to će biti zadužen moj dragi prijatelj Sandro Majstrović sa svojim bendom".

Za Ecijinu haljinu zadužen je Boris Pavlin, a frizuru će joj raditi Ruža Institut Kerastase iz Zagreba, što je i logično jer je Ecija njihova ambasadorica već deset godina.

Podsjetimo, Goran je Eciju zaručio nakon samo šest mjeseci veze, u dvorcu u Firenzi. Kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

"Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu", otkrio je Goran jednom prilikom.