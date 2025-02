Zvijezda filma 'Emilia Perez' nekad je bila muškarac: Pogledajte kako je tad izgledala

Karla Sofía Gascón španjolska je glumica rođena u Madridu 31. ožujka 1972. pod imenom Carlos Gascón. Međutim, iako je biološki rođena kao muškarac, Sofía je s vremenom shvatila da je zapravo žena te je nakon više od 40 godina života u tom identitetu, 2016. godine započela je svoj proces tranzicije od kada je poznata kao Karla Sofía Gascón.

Što se tiče njezine karijere, većina je pamti po ulozi Petera Pintada u filmu "Nosotros los Nobles", no od tada je radila na brojnim drugim projektima, uključujući seriju "Rebelde" na Netflixu i show "MasterChef Celebrity".

Govoreći o svojoj tranziciji, Karla je u jednom intervjuu otkrila da proces nije započela ranije jer za to nije imala mogućnosti.

"To sam znala još od četvrte godine, ali jednostavno nisam imala priliku. Sedamdesetih godina, u vrijeme diktature, to nije bilo moguće, nije bilo ni medicinskih uvjeta za takvo nešto, tako da to nisam mogla ni razmatrati", priznala je.

Kao i u svatko u tako drastičnom procesu, Karla je naišla na ljude koji su je podržavali, ali i na one koji su je odbacili, pogotovo jer je javna osoba. No, na kraju su joj podršku dale osobe koje su joj najvažnije, što joj je bilo presudno. Otkrila je da su je roditelji uvijek promatrali na poseban način, a kada im je rekla da kreće u tranziciju, podržali su je. Danas se njezina majka s ponosom hvali njome pred prijateljicama. Srećom, podršku su joj pružili i ostali članovi obitelji, uključujući njezinu suprugu Marissu, koja je bila uz nju tijekom cijelog procesa, kao i njezinu jedinu kćer Victoriju Elenu, s kojom i dalje dijeli fotografije na društvenim mrežama, prenosi meksički magazin Chic.

Iako je tranziciju započela 2016., tek je 2018. javno otkrila da je trans žena i zatražila da je se oslovljava novim imenom.

"Oduvijek sam to znala. Uvijek sam bila svjesna, ali ponekad jednostavno nemaš izbora. Kao dijete tada nisam mogla biti ništa drugo i morala sam se ponašati u skladu s time. Nije mi preostalo ništa drugo", otkrila je.

Danas Karla Sofia kao glumica dobiva više angažmana nego ikad pa je tako dobila i glavnu ulogu u filmu "Emilia Perez", uz Selenu Gomez i Zoe Saldanu, koji je nominiran za Oscara u nekoliko kategorija. Karla Sofia Gascon i sama je dobila nominaciju i to u kategoriji najbolje glumice.

Film je briljirao i na Filmskom festivalu u Cannesu gdje je glumica održala dirljiv govor i ušla u povijest kao prva trans osoba koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu.

