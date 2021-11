Ecija Ivušić na Instagramu se osvrnula na nedavne zaruke s glazbenikom Goranom Beloševićem, odnosno na slučajnost s neobičnim snom koji godinama sanja.

Podsjetimo, bubnjar benda Pravila igre zaprosio je influencericu tijekom privatne romantične večere u vili Cora u Firenzi.

"Postoji jedan san koji sanjam, recimo od svoje dvadesete godine. Ne sanjam ga metaforički, nego ga zaista sanjam. Ponavlja mi se periodički već 15, a možda i više godina. Pročešljala sam sve sanjarice, tumačenja snova, knjige koje se bave podsvijesti, čak sam u jednom navratu pričala i s jednim cijenjenim psihologom o tumačenju tog sna. Niti jedno tumačenje nije bilo egzaktno, a oni kojima sam pričala najčešće bi rekli: 'Ma što te briga što znači, glavno da je lijep san'. A to definitivno je", napisala je Ecija u uvodu.

Zato što godinama sanjam dvorac kojim lutam i stalno nailazim na nove sobe, police s knjigama, vrtove s kipovima i fontanama.... San se iznova nadograđuje i svaki put dvorac je sve veći i prostorije ljepše. Dan prije nego što me Goran zaprosio, gledali smo kroz prozor našeg apartmana te sam mu počela pričati o tom snu zato što me vrt s fontanom, kipovima i stepenicama ispred sobe, neodoljivo podsjećao na vrt iz sna", dodala je.

Goran me gleda zbunjeno i kaže: 'Pa kako to da mi prije to nisi pričala, užasno je freaky san i to što baš ovako sve izgleda u njemu'. Iskreno, nisam se zamarala sa značenjem toga, uživala sam u trenutku i mislim si: 'Pa što, dvorac k'o dvorac, vrt k'o vrt. U svakom je (valjda) isto'. Uglavnom, 10 sati nakon tog razgovora zaprosio me u dvorcu", otkrila je Ecija.

"Nije znao za moj san otprije. I što reći… Ponekad se snovi poklope s javom, dobri ljudi s još boljim dušama i baš uvijek, ali uvijek, sve bude dobro. Što se tiče dvoraca, neka su i malene kolibe, vaši 'dvorci' su uvijek tamo gdje je vaše srce. A što se tiče srca, dok god je veličine dvorca, sve je dobro. Kome još nije, bit će. Uvijek bude. Samo sanjajte. A dok ste budni volite. Osjećajte. Živite. Činite dobro. Budite čovjek. I sve će biti kako treba", zaključila je bivša voditeljica.

Inače, Ecija i Goran prije zaruka su bili u vezi pet mjeseci. Upoznali su se dok je on bio direktor turnira ATP Zagreb Open, dok je ona bila zadužena za odnose s javnošću.