Ecija Ivušić objavila je tijekom noći da se udaje za Gorana Beloševića!

Bubnjar benda Pravila igre Eciju je zaprosio tijekom privatne i romantične večere u vili Cora u Firenzi, a par je na svojim profilima na Instagramu prikazao kako je lijepa voditeljica reagirala nakon što joj je dragi priredio iznenađenje.

"Jedemo mi, jedva čekam ići leći, a on meni kaže da mi mora nešto reći, da ga je strah kako ću reagirati, ali da moram obećati da ću ga voljeti što god bilo. Meni puls na tisuću, blijeda sam, manta mi se. Kaže, laže mi već mjesec dana. Faca smrknuta. Rekoh: reci mi, roknut ću u nesvijest.

Kaže, digni se molim te. Ok, jedva se dižem, al sad mi već pada na pamet da će možda pitati pitanje. On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam gdje sam. Next thing histerično jecam, plačem, smijem se, sve u jednom. Kaže on - i hoćeš li. Kažem želim", opisala je taj trenutak Ivušić i nastavila:

"Moja ljubav još jednom je nadmašila samog sebe. Btw, provalio mi je i u stan kad je tražio mjeru za prsten. Eto. Ne znam više ništa. Samo znam da ga beskrajno volim, ali sada znam i da brutalno dobro laže pa ne znam što ću s tom informacijom.

Uglavnom, ako nisam rekla već - rekla sam da. Rekla bih mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Ali što da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšati u idućih baaar 50. Obećajem", napisala je Ivušić.

Sretnom paru su u međuvremenu čestitale mnoge slavne osobe i kolege, a Belošević je, između ostalog, napisao:

"Ovim putem se moram zahvaliti svima koji su mi u zadnjih mjesec dana pomagali da ovaj dan i ovaj trenutak bude kao iz bajke te točno onakav kakvog sam zamislio".

Pogledajte u nastavku kako je Ivušić reagirala nakon što je stavila prsten na ruku

