PROCURILE FOTKE / Samantha Fox izrekla je sudbonosno 'da' svojoj djevojci: Pjevačicu poznatu po impozantnim oblinama bilo je izazov osvojiti

Britanska pop pjevačica, koja je 1980-ih bila seks-simbol zbog svojih impozantnih oblina, Samantha Fox (56) u subotu je u Epping Forestu blizu Londona sudbonosno "da" izrekla svojoj osam godina mlađoj djevojci spisateljici Lindi Olsen. Obje mladenke na sebi su imale bijele vjenčanice, a od brojnih fotoreportera skrile su se ispod bijelih kišobrana. Na vjenčanju je bilo 127 gostiju, javlja The Sun. Samantha i Linda su nakon ceremonije pozirale sa svojih osam djeveruša koje su na sebi imale elegantne ružičaste haljine. Nakon što su izrezale raskošnu tortu na tri kata, mladenke su zaplesale svoj prvi ples. Njih dvije trebale su se vjenčati prije dvije godine, no svadbu su odgodile zbog pandemije koronavirusa. Linda je bila ta koja je zaprosila Samanthu. Njih dvije bile su u vezi šest godina. Podsjetimo, Fox je 1983. godine praktički preko noći postala globalna zvijezda i seks-bomba nakon što se fotografirala toples za čuvenu treću stranicu britanskog tabloida Sun. Tada je imala samo 16 godina, a njezine savršene proporcije omogućile su joj u nastavku karijere da pozira na brojnim duplericama unatoč visini od samo 155 centimetara. Tijekom 1986. godine objavila je svoj debitantski album "Touch Me", a premda je ranije bila u vezama s brojnim muškarcima, tek 1999. godine prvi puta se javno počelo govoriti da zapravo voli žene.