Sam Smith u boksericama kao da je u dizajnerskom odijelu: Na ovo nitko nije mogao zažmiriti

Britanski pjevač Sam Smith (32) poznat po hitovima ''Stay With Me'' i ''Unholy'', ponovno je dospio u središte pozornosti – ovoga puta zahvaljujući modnom izdanju koje je teško bilo ignorirati.

U šetnji jednom od najluksuznijih ulica Londona, Smith je nosio outfit koji su mnogi opisali kao piratski, a najviše pažnje privukle su prugaste bokserice koje su se isticale u njegovoj neobičnoj modnoj kombinaciji. U društvu dugogodišnjeg prijatelja i stilista Jeffreyja Williamsa, pjevač je koračao ulicom kao da nosi dizajnersko odijelo na crvenom tepihu, a mnogi prolaznici ostali su zbunjeni prizorom, uzevši u obzir njegovu neobičnu kombinaciju, ali se poznati pjevač nije dao smesti.

Foto: Profimedia

'Mrzio sam kako izgledam'

U intervjuima, uključujući onaj za 60 Minutes Australia, Sam je otvoreno govorio o nesigurnostima koje nosi još iz djetinjstva. Priznao je da je već s 11 godina pokušao otići na dijetu, ali da je bilo vrlo teško.

"Bio sam debeo kao dijete i to je ostavilo trag. Mrzio sam kako izgledam i kako se osjećam u svojoj koži", rekao je u intervjuu za spomenuti medij.

Veliku promjenu u prehrani napravio je uz pomoć nutricionistice Amelije Freer koja mu je, prema njegovim riječima, doslovno spasila život. Rekao je da nije slijedio dijetu iz časopisa, već je naučio zdravije jesti i prestao se emocionalno vezivati uz hranu. Tijekom 2015. i 2016. zadržao je novu težinu, no kroz godine je priznao da se borba nikad ne prestaje i da se još uvijek uči voljeti vlastito tijelo.

Ovako se glumac mijenjao kroz godine.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Osim što je radio na sebi, Sam je imao i uspješnu glazbenu karijeru. Njegov prvi album, In the Lonely Hour, donio mu je veliku slavu. Što se tiče ljubavi, najpoznatija mu je veza bila s glumcem Brandon Flynnom, poznatim iz serije 13 Reasons Why, ali su se razišli 2018. godine. Nakon toga, Sam je odlučio posvetiti se sebi i svojoj glazbi.

