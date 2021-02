SALMA HAYEK SNIMA SERIJU O – GRUDIMA KOJE GOVORE: Ne budite perverzni, evo o čemu se radi

Show je adaptacija romana Leslie Lehr ‘A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me – and You’

Salma Hayek okušat će se u snimanju TV showa, i to o grudima. Riječ je o adaptaciji romana Leslie Lehr “A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me – and You” koji bi trebao izaći 2. ožujka. Komedija prati ženu Leslie koja se našla u krizi uoči svog 40. rođendana, a život joj se “preokrene kad joj grudi počnu razgovarati, prisiljavajući je da sebe pogleda u potpuno drugačijem svjetlu”, piše Deadline.

Lehr će biti izvršna producentica showa, zajedno s Hayek, Joseom Tamezom i Siobhan Flynn.

Nije poznato tko će glumiti Leslie.

“U showu koristimo grudi kao metaforu stalne prosudbe kojoj se žene podvrgavaju, stvarajući kolektivnu senzaciju da bez obzira na to što radimo nikad nismo dovoljne. U ovoj emisiji dajemo grudima glas koji nas vodi kroz život žene iz jedinstvene perspektive koju se često ne usudimo vidjeti”, ispričala je Hayek.

Glumica u posljednje vrijeme na Instagramu objavljuje fotografije u bikinijima, a to ju, tvrdi, oslobađa.

“Morala sam izgubiti puno kilograma i vježbati kako bih stala u bikini krajem prošle godine”, rekla je glumica.

