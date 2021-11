U intervjuu za The Guardian glumica Salma Hayek se osvrnula na maltretiranje producenta Harveyja Weinsteina na snimanju filma "Frida". U telefonskim razgovorima s njim često joj je vrijeđao izgled zbog čega se tresla te je bila depresivna.

Dodala je da se sa stresom nosila tako što je u određenoj mjeri normalizirala njegovo maltretiranje.

Morala je popiti tabletu za smirenje

"Kad bi me nazvao tijekom snimanja 'Fride' i počeo vrištati: 'Zašto imaš jednu obrvu i brkove? Nisam te angažirao da bi bila ružna!', odgovarala bih mu: 'Jesi li ti ikada vidio ijednu fotografiju Fride Kahlo?'", dodala je glumica i otkrila da joj je Weinstein rekao da ju je angažirao samo zbog njezina izgleda, a da on nije došao do izražaja u filmu. Zaprijetio joj je da neće napraviti film ako ona ne pristane snimiti lezbijsku scenu seksa. Ona je na kraju pristala jer je jako željela tu ulogu.

"Došla sam tog dana na set i trebali smo snimiti tu seksi scenu za koju sam vjerovala da bi mogla spasiti film. I tada sam prvi put u svojoj karijeri imala živčani slom i počela se nekontrolirano tresti, kratko sam disala i počela nekontrolirano plakati, kao da se utapam u suzama. Nije se to dogodilo zbog toga što sam trebala biti gola s drugom ženom. Dogodilo se jer smo morale biti gole za Harveyja Weinsteina. No to mu tada nisam mogla reći", prisjetila se glumica. Kako bi uspjela snimiti scenu, popila je sredstvo za smirenje i dovršila scenu.