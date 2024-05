Dragomir Despić Desingerica (31) pokazao je koliko je vješt za volanom i otkrio koliko prometnih znakova zna.

"Nekad ti znakovi znaju zavarati jer se promijeni geografija, ne miču to, piše mi skretanje u desno, a oni napravili kružni tok za ravno pa ja skrenem u livadu. Moraš pratiti put", rekao je izvođač za Kurir.

Desingerica je otkrio da je nekoliko puta pao kada je polagao vozački ispit.

"Testove sam pao pet puta, a vožnju nijednom. Pričao sam s prijateljima, oni su me opomenuli pa su me izbacivali. Neozbiljan sam i boli me uho", rekao je.

"U prometu sam baš psihički nestabilan", otkrio je kontroverzni srpski reper.

