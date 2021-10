Meksički nogometaš koji igra za nizozemski Ajax, Edson Alvarez, otkrio je da nije pristao na zahtjev jedne od najseksipilnijih glumica na svjetu, njegove sunarodnjakinje Salme Hayek, koja ga je tražila da prijeđe u francuski Rennes.

Rennes je, naime, u vlasništvu kompanije Salminog supruga, francuskog poduzetnika Françoisa Pinaulta.

"Da, istina je. Zvala me poznata sunarodnjakinja i pokušala me nagovoriti da otiđem u Francusku. To me jako iznenadilo i bio sam počašćen, ali ostao sam vjeran Ajaxu i tako sam joj objasnio", ispričao je Alvarez za De Telegraaf.

"Jako je cijenim i primjer je svima zbog onoga za što se izborila. Jako mi je teško bilo odbiti taj poziv, ali bio sam siguran u svoju odluku cijelo vrijeme. Želim igrati u Ligi prvaka i imam puno toga za dokazati u Ajaxu", poručio je Meksikanac.