PRIJATELJICE MISICE /

Šale na izboru: Hrvatska i kazahstanska misica nasmijale fanove novim videom

Šale na izboru: Hrvatska i kazahstanska misica nasmijale fanove novim videom
Foto: Instagram

Laura i Dana nasmijale su publiku

17.11.2025.
13:49
Hot.hr
Instagram
Hrvatska misica Laura Gnjatović (23) nedavno se našla u viralnom videu sa Danom Almassovom (21), misicom Kazahstana. Video je razveselio mnogobrojne pratitelje diljem svijeta, a istaknuta je njihova šala o razlici u visini.

Šala o visini koja osvaja

Laura, visoka čak 191 cm, i Dana, koja je oko 170 cm, našalile su se u videu: „Osjećaj naše razlike u visini“. Taj duhoviti, ali simpatičan trenutak proširio se brzo po fan stranicama Svjetskog izbora Miss Universe.

Visina kao prednost

Laura, najviša kandidatkinja na ovogodišnjem izboru, otkrila je da nije uvijek smatrala svoju visinu prednošću. Isprva je to doživljavala kao problem – nije stajala u razredne fotografije, teško je nalazila traperice, a dečki su je gledali „kao stup rasvjete“. No kako je rasla, promijenila je stav. – „Visina je super – osim sad kad s krunom na glavi zapnem o štok“, našalila se.

Druženje i podrška među finalisticama

Osim zadirkivanja, video pokazuje da su Laura i Dana vrlo društvene. Laura često provodi vrijeme s drugim misicama, a cimerica joj je Miss Gvajane.

Miss UniverseLaura Gnjatović
