Sahranjena Tamara Lazić Strugar, njezin suprug rasplakao okupljene: 'Ne želim biti ovdje...'

Ugledna liječnica Tamara Lazić Strugar ispraćena je na vječni počinak u New Yorku, gradu u kojem je živjela, radila i izgradila svoj dom. Preminula je u 44. godini nakon duge i teške borbe s rakom debelog crijeva, ostavivši iza sebe neutješnu obitelj, prijatelje i sve koji su je poznavali.

Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni članovi obitelji i prijatelji kako bi odali počast ženi koju su mnogi opisivali kao iznimno karizmatičnu, toplu i vedru osobu. No, kako piše Žena, najemotivniji trenutak bio je govor njezina supruga Johna Strugara, koji je pred okupljenima otvorio srce i podijelio uspomene na njihovu ljubav.

'Ne želim biti ovdje, ali evo nas'

"Ne želim biti ovdje, ali evo nas", započeo je svoj potresni govor, prisjećajući se njihovih početaka i zajedničkih trenutaka. Govorio je o njezinoj posebnoj energiji koju, kako je rekao, nikada nije mogao do kraja objasniti, ali je uvijek znao da je ona osoba koja točno zna što treba učiniti i reći.

"Uvijek je znala što treba reći, a da ne zvuči osuđujuće. Nije imala ni trunku mržnje u sebi", rekao je vidno slomljen.

Ponos na korijene i neprolaznu ljepotu

U emotivnom govoru osvrnuo se i na njezino podrijetlo, ističući koliko je bila ponosna na svoje korijene. S posebnom nježnošću opisao je njezinu ljepotu i duh.

"Dolazila je iz zemlje kroz koju prolazi Dunav, a možda i iz Jadrana koji se ogledao u njezinim tirkiznim očima", rekao je, dodajući kako vjeruje da je dio te njezine posebnosti prenijela i na njihovu djecu.

Lavovska borba do posljednjeg daha

Govoreći o njezinoj bolesti, nije skrivao koliko je borba bila teška i nepoštena.

"Rak je čisto zlo, a ona nije imala ni trunku zla u sebi", rekao je, naglašavajući da se Tamara borila hrabro, sve do samog kraja.

Posebno dirljiv bio je dio u kojem je opisao njezine posljednje dane. Unatoč bolovima i iscrpljenosti, trudila se ostati snažna pred djecom.

"Na dan kada je umrla nije jela, zapravo nije jela deset dana. Bila je u velikim bolovima i uzimala mnogo lijekova, ali kada su djeca ušla u sobu, činilo se da im se blago nasmiješila. Nije više mogla govoriti, ali ih je zagrlila cijelim svojim bićem, uzela ih za ruke i stavila na svoje srce. Nije to učinila savršeno jer više nije mogla. Kad dođe vrijeme, nekako ćemo je ponovno pronaći", ispričao je, ostavljajući okupljene u suzama.

Snaga obitelji u najtežim trenucima

Uz supruga, veliku hrabrost pokazala je i njihova kći Mia, koja se također obratila okupljenima dirljivim riječima, dostojanstveno odajući počast majci.

Podsjetimo, od Tamare se oprostio i njezin otac, poznati fotograf Jadran Lazić, kratkom, ali duboko emotivnom porukom.

„Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje riječi za ovu bol, ali želim da znate da nije patila“, poručio je.

