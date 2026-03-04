Šahovska prvakinja i glumica koju su gledatelji obožavali: Muža zaprosila prvu večer kad ga je upoznala

Iznimno duhovita, vedrog duha, jedinstvene karizme, britka i otvorena – takva je bila Semka Sokolović-Bertok do samoga kraja. Na današnji dan 2008. godine napustila nas je glumica koja je ostavila neizbrisiv trag u kazalištu, filmu i televiziji.

Rođena je 22. prosinca 1935. godine u Sarajevu. Oca je izgubila kada su joj bile tek tri godine, a majka Abida, požrtvovna i neumorna žena, šivala je danonoćno kako bi prehranila Semku i njezinu stariju sestru Bademu. Unatoč teškim okolnostima, u njihovom domu nije nedostajalo vedrine. Abida je bila vesela i talentirana, često je pjevala i vodila kćeri u kazalište – upravo ondje rodila se njihova ljubav prema sceni. Semka je postala glumica, a Badema cijenjena operna mezzosopranistica u Sarajevu i Zagrebu, čiji je život prerano ugašen u 40. godini.

Kazalište je Semku osvojilo još u djetinjstvu. Sama je izrađivala kostime, pisala i režirala male predstave u susjedstvu. Djeca su bila glumci, roditelji publika – a ulaznice su se naplaćivale. Novac zarađen od “predstava” trošio se na kino, nakon čega bi inspirirane novim filmovima djevojčice ponovno osmišljavale nove komade. Taj začarani krug umjetnosti i igre trajao je godinama.

Prvakinja Hrvatske u šahu

Obitelj Sokolović svoje korijene veže uz legendarnog Mehmed Pašu Sokolovića, a djed joj je nosio titulu paše. Iako aristokratskog podrijetla, Semka je odrastala skromno.

U mladosti se bavila mačevanjem, no zbog ozljede je morala odustati. Ljubav prema sportu ipak je ostala – igrala je šah, bridž, pratila nogomet i veslala. U šahu je ostvarila izniman uspjeh, čak osam puta osvojivši naslov prvakinje Hrvatske, a bila je i strastvena igračica bridža.

Dramsku akademiju završila je u Zagrebu u klasi legendarnog Branka Gavelle. Odlučila je u tu ostati i stvarati. U zagrebačkom šahovskom klubu, s 25 godina upoznala je sportskog novinara i šahovskog velemajstora Marija Bertoka. Njihova ljubavna priča bila je gotovo filmska. Iste večeri kada su se upoznali, pruživši mu ruku, pomislila je: “Ovo će mi biti muž.” Pred haustorom mu je to i rekla: “Znate, nemojte se ljutiti, ali vi ćete biti moj muž." On je šokiran tom izjavom odgovorio da se ne kani ženiti, a ona uzvratila da se ni ona ne kani udavati – ali kada do toga dođe, to će biti on. Osam mjeseci kasnije su se vjenčali. U braku su proveli 48 godina i dobili sina Marija.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bridž je zavoljela upravo uz supruga, a desetljećima su svaki četvrtak zajedno odlazili na partiju karata. Toliko je voljela tu igru da je jednom izjavila kako bi voljela biti pokopana sa špilom karata u rukama.

Život posvećen kazalištu i filmu

Cijeli svoj radni vijek provela je u zagrebačkom kazalištu Gavella, gdje je glumila punih 40 godina.

Na daskama Gavelle ostvarila je više od sedamdeset uloga, dokazujući nevjerojatnu moć transformacije i dubinu. Od Krležinih drama poput Kraljeva i Vučjaka do Shakespeareove Lady Macbeth, Semka je svakom liku udahnula autentičnost i snagu. Njezina kazališna karijera bila je temelj na kojem je gradila svoj umjetnički integritet, no najšira publika pamtit će je po ulogama koje je ostvarila na filmu i televiziji.

Nije bila glumica glavnih uloga, već majstorica epizode, karakterna glumica čija bi i najmanja pojava na ekranu ostala urezana u pamćenje.

Foto: IMDB/Screenshot

Ostvarila je više od 60 filmskih uloga, a mnogi od tih filmova bili su nominirani za prestižne nagrade. Ipak, najšira publika pamti je po televizijskim serijama. Starije generacije gledatelja pamte je iz kultnih naslova poput Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Roko i Cicibela i Velo misto. U kasnijim godinama igrala je i u popularnim serijama 'Naši i vaši', 'Je l' me netko tražio' te 'Bitange i princeze'.

Ni u poznim godinama nije mirovala. Snimala je neumorno, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Četiri godine prije smrti pojavila se u filmu Kod amidže Idriza, zajedno s Mustafa Nadarević i Senad Bašić.

Preminula je od posljedica moždanog udara. Pokopana je na zagrebačkom Mirogoju. Suprug Mario preminuo je samo pet mjeseci nakon nje.

