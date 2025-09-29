Sada je službeno: Objavljeno tko će nastupiti u poluvremenu Super Bowla 2026. godine

Portorikanski glazbenik Bad Bunny službeno je potvrđen kao glavni izvođač na Super Bowl Halftime Showu koji će se održati 8. veljače 2026. na stadionu Levi’s u Santa Clari.

U izjavi za javnost, Bad Bunny je naglasio kako mu nastup ne znači samo osobni uspjeh, već ga vidi kao priznanje za sve koji su prije njega otvorili put latino umjetnicima. “Ovo nije samo za mene, već za moju zajednicu, našu kulturu i našu povijest,” rekao je.

Tko je Bad Bunny?

Inače, Bad Bunny je već nastupio na Super Bowlu 2020. godine, kada je bio gost tijekom nastupa Shakire i Jennifer Lopez. Ovo će biti njegov prvi nastup kao glavnog izvođača.

Umjetnik, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, ove je godine objavio svoj šesti solo album Debí Tirar Más Fotos. Album je debitirao na prvom mjestu Billboard 200 ljestvice i postao njegov četvrti broj jedan album. Sve pjesme s albuma ušle su na Billboard Hot 100, čime je prešao brojku od 100 pjesama koje su se tijekom njegove karijere našle na toj ljestvici.

