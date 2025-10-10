Sada je otkriveno: Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića

Kralj narodne glazbe, legendarni Halid Bešlić, preminuo je 7. listopada 2025. godine nakon teške borbe s opakom bolešću - karcinomom jetre. Kako sada otkriva izvor za srpski Kurir, poznato je kako su izgledali posljednji dani života slavnog pjevača. Njegova obitelj bila je uz njega sve vrijeme, dok su se liječnici neumorno borili kako bi mu olakšali bolove i produžili život.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Kako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića?

''Obitelj je preko prijatelja stupila u kontakt s raznim liječnicima iz inozemstva koji su komunicirali s doktorima iz Sarajeva i stalno su bili na vezi te pokušavali na sve načine, pomoću lijekova i terapija, spasiti život Halidu. Ovaj vid liječenja pomogao je pjevaču da nema bolove, da bude svjestan i komunikativan do posljednjeg trenutka, a kada je došao trenutak da napusti ovaj svijet, liječnici su se pobrinuli da i to prođe bezbolno, doslovno je zaspao i tako izdahnuo. Nije se mučio'', rekao je izvor za Kurir pa dodao:

Foto: Armin Durgut/pixsell

''S obzirom na to da je bolovao od jetre, logično je da mu je krvna slika bila loša, pa su mu liječnici morali mijenjati krv da bi izdržao proces liječenja koji je bio težak. Krv mu je mijenjana svaka dva dana i to je davalo odlične rezultate. Halid se osjećao dobro, bio je dobro raspoložen, ali iz dana u dan njegovo zdravstveno stanje bilo je sve ozbiljnije. Brojne metastaze u tijelu bile su jače od njega i on to nije mogao izdržati'', dodao je izvor za kraj.

