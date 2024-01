Vesna Zmijanac jedna je od najpoznatijih pjevačica na području bivše Jugoslavije, a danas je napunila 67 godina. Ima karijeru dugu četiri desetljeća te se danas smatra ikonom i jednom od najvećih zvijezda na Balkanu.

Pjevačica je rođena 4. siječnja 1957. godine u gradu Nikšiću u Crnoj Gori, a njezini roditelji rastali su se kada je imala samo godinu dana, nakon čega je odrasla sa svojom bakom u prigradskom naselju Kovači.

Prvi pjevački angažman imala je sa samo petnaest godina u Kruševu, a nakon toga ju je njezina majka Kovina koja je bila gastarbajter u Austriji, odvela u svoju kuću u Beč gdje je provela neko vrijeme.

Bila je u vezi s nastavnikom matematike

Vesna Zmijanac napustila je srednju tehničku školu nakon čega je završila tečaj daktilografije, a u svojoj autobiografskoj knjizi, otkrila je da je bila u odnosu s nastavnikom matematike.

"Kad sam završila osnovnu školu, prešla sam da živim kod majke Kovine u Beč, ali sam prije toga već bila u nekom odnosu s nastavnikom matematike. Kada sam poslije završene prve godine srednje došla na raspust u Kraljevo, naša veza je postala zaista ono što se ljubavnom vezom dvoje ljudi i zove. Sve prepreke su bile uklonjene. Ja mu više nisam bila đak, a iako maloljetna, već tada sam izgledala nešto starije za svoje godine. Razlika u godinama također nije predstavljala smetnju. Bar ne meni. Trebao mi je neko stariji, neko u kome sam, i ne znajući, zapravo tražila oca. Isprva mi je smetalo što je to bio moj nastavnik, čovjek koji me je znao odmalena, koji me je ispitivao i ocjenjivao, ali je blizina učinila svoje, a njegovo pristajanje da veza bude javna (šetali smo držeći se za ruke) u meni je otklonila svaku nelagodu", napisala je Vesna u svojoj knjizi "Kad zamirišu jorgovani".

Bogata karijera

Do sada je pjevačica objavila četrnaest albuma, a pojavila se i u nekoliko serija i filmova poput "Sok od šljiva", "Kamiondžije 2", "Kamiondžije opet voze".

Iz braka s bivšim suprugom Vladom Jovanovićem 1989. godine dobila je kćer Nikoliju Jovanović.

