Američko društvo za rak preporučuje da ljudi s prosječnim rizikom od raka debelog crijeva počnu s redovitim pregledima u dobi od 45 godina.

U nastojanju da podignu svijest, Ryan Reynolds i Rob McElhenney su se udružili s Lead From Behind novom inicijativom koja pomaže u širenju poruke da je rak debelog crijeva rak koji se može spriječiti.

Izgubio je okladu

Reynolds i McElhenney, supredsjednici velškog nogometnog kluba Wrexham AFC, objasnili su u videu objavljenom u utorak da je odluka o snimanju njihovih zahvata bila rezultat Reynoldsove izgubljene oklade.

Dvojac se okladio da McElhenney neće moći naučiti velški. Reynolds je bio toliko siguran da neće, rekao je da će javno snimati svoju kolonoskopiju ako McElhenney dokaže da nije u pravu. Ispostavilo se da je izgubio okladu, no s obzirom na to da je McElhenney dobar timski igrač, odlučio je i on snimiti svoju kolonoskopiju.

"Puno sam puta bio pred kamerama, ali ovo je bio prvi put da mi je kamera gurnuta u stražnjicu", rekao je Reynolds u izjavi. Zatim je dodao: "Postupak i priprema bili su bezbolni, ali nelagoda snimanja i dijeljenja procesa bila je najteži dio. Rob i ja smo to učinili jer želimo da ovaj potencijalno spasonosni postupak bude manje misteriozan i stigmatiziran."

"Ryan i ja smo ove godine napunili 45 godina i ovo je samo obred prijelaza i sjajan zato što vam doslovno može spasiti život. Očito je to postupak koji ljude čini neugodnim, ali sigurno pobjeđuje dobivanje raka", dodao je McElhenney.

Podizanje svijesti

"Htjeli smo se zabaviti s ovime jer kao i sa svim čudnim stvarima koje se događaju u životu, zašto ne učiniti nešto zabavnim umjesto strašnim", složili su se oboje.

Nadaju se da video govori o važnosti kolonoskopije. "U normalnim okolnostima nikada ne bih nikakav medicinski zahvat snimao pred kamerom te podijelio javno. Ne događa se svaki dan da možete podići svijest o nečemu što će zasigurno spasiti živote. To je dovoljna motivacija da vas pustim u priču o kameri koju mi ​​guraju u stražnjicu", rekao je Reynolds u videu dok ide u bolnicu.

Liječnik je na kraju uklonio izuzetno suptilan polip na desnoj strani Reynoldsovog debelog crijeva, što je liječnik opisao kao "potencijalno spasonosno". Liječnik je također uklonio tri mala polipa iz McElhenneyjeva debelog crijeva.

Najčešći rak u Americi

Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih uzroka smrti od raka u Sjedinjenim Državama, a stope raka debelog crijeva veće su u manjinskim populacijama, prema američkom Ministarstvu zdravstva i socijalnih usluga.

Do 2030. kolorektalni rak mogao bi biti vodeći uzrok smrti od raka u odraslih mlađih od 50 godina, prema Koaliciji za borbu protiv raka debelog crijeva. Zahvaljujući promjeni smjernica iz 2021. kojom je dob za prvu kolonoskopiju smanjena s 50 na 45 godina, 20 milijuna Amerikanaca sada ima pravo na pregled, objašnjava Lead From Behind na svojoj web stranici.

Lead From Behind, koju je osnovao tehnološki poduzetnik i preživio rak debelog crijeva Brooks Bell, a koju pokreće Colorectal Cancer Alliance, najveća je neprofitna organizacija protiv raka debelog crijeva. Njegov cilj je učiniti rak debelog crijeva prepoznatljivim javnosti, nadahnuti milijune da se pregledaju i spase 100.000 života, piše Yahoo.