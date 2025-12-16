Ružica Bebek dirljivom objavom čestitala suprugu Željku veliki jubilej: 'Tvojih 80, a naših 28'

Glazbena legenda Željko Bebek danas slavi svoj 80. rođendan, a tim povodom njegova supruga Ružica Bebek (46) podijelila je emotivnu objavu na svom Instagram profilu, raznježivši brojne pratitelje.

Ružica je objavila toplu obiteljsku fotografiju iz njihova doma u Zagrebu, na kojoj pozira sa Željkom i njihovo dvoje djece, sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom. Sretna obitelj nazdravlja šampanjcem, a uz fotografiju je Ružica uputila suprugu dirljive riječi. "Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj, Kralj, tata naše djece, moje sve… volim te, Ti, sve znaš, oduvijek - zauvijek", napisala je.

Ova objava slavi ne samo Željkov veliki jubilej, već i njihovu dugogodišnju ljubav. Par je zajedno već 28 godina, a njihova veza od početka je privlačila medijsku pažnju zbog razlike u godinama. Unatoč svemu, izgradili su skladan brak i obitelj, što Ružica često s ponosom ističe na društvenim mrežama, dijeleći trenutke iz njihova života.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke obožavatelja. Čini se da Željko Bebek ulazi u osmo desetljeće života punim plućima, a slavlje će se zasigurno nastaviti i na pozornici. Pjevača uskoro očekuje niz koncerata diljem Hrvatske i regije, čime još jednom dokazuje da su godine za njega samo broj.