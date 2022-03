Jedna od ruskih influencerica je objavila kratki video na svom Instagram profilu u kojemu plače jer će za dva dana Instagram prestati s radom.

Neutješna ruska influencerica

Žena iz videa ne mari za tisuće mrtvih ljudi, uključujući i njezine sunarodnjake jer je njezina trenutno najveća briga to što neće moći objavljivati ​​slike hrane iz restorana.

U videu je rekla: "Mislite li i dalje da je za mene kao Instagram blogericu ovo izvor prihoda. Za mene je to sve, to je život, to je duša, to je nešto s čime se budim i zaspim je... 5 godina zaredom. Što bi trebalo biti prva faza poricanja."

Mnogi su bili šokirani njezinim ponašanjem

Jedan muškarac je komentirao: "Koga briga. U međuvremenu, u stvarnom svijetu svakodnevnog života u Ukrajini, ljudi se bore za svoje postojanje i pobjeđuju."

Drugi se nadovezao: "Jadna cura. Šteta što u Ukrajini ima ljudi koji se više ne bude, niti zaspu JER SU MRTVI."

Jedan šokiran muškarac joj je napisao: "Ukrajince bombardira tvoja Vlada, idi plači svojoj Vladi. Plačeš zbog Instagrama dok se ubijaju djeca. Nemaš ništa drugo u svom mozgu?"

Posljednje sate je krivo iskoristila

Jedna osoba smatra da je društvenu mrežu mogla iskoristiti na stvarni prikaz situacije: "Nadam se da će izaći iz ovog 'izazova' s malo više poniznosti, empatije i suosjećanja. Možda će se probuditi iz svoje egocentrične omamljenosti i odlučiti iskoristiti svoju 'platformu' za dobro."

Drugi se složio: "Ja sam isto mislio. Mogla je iskoristiti svoje posljednje postove kako bi Rusima rekla o Ukrajini i organizirala prosvjede. Influenceri su savršeni ljudi za pokretanje prosvjeda. Umjesto toga, ona plače i troši vrijednu platformu."

Vrijeme je za novi posao

"Djevojko, sada je vrijeme da odete i radite pravi posao", rekla joj je jedna žena.

Druga je dodala: "Mogla bi se zaposliti u Starbucksu ili McDonald'su... oh čekaj..."

"Trebala bi pronaći ruskog oligarha i kupiti kartu za Dubai, kao što to rade neke druge influencerice", savjetovao joj je jedan muškarac.

"Ona je dobra glumica, ima izgled, neće morati raditi na farmi krumpira", zaključio je drugi.

Da je vrijeme za potpunu promjenu savjetovala joj je jedna osoba: "Može se prijaviti i boriti se za rusku vojsku. Ako nema borbenog iskustva, može izvući tijela ruskih vojnika koje je Rusija napustila u Ukrajini i zatim pozvati njihove majke. Pokrenite pobunu ruske majke protiv Putina."

Rusima blokiran pristup medijima

Jedan muškarac je iznio svoju misao: "Ne znamo je li ona zna za rat u Ukrajini i njegovu stvarnu situaciju. Društveni mediji postali su izvor prihoda, pravi posao za tisuće ljudi. To više nije samo taština. Rusi će patiti zbog ovog ludog rata. Ona je još jedna žrtva."

"Razumijem da je Putinova odluka bila da blokira Instagram, a ne sankcija", zaključio je drugi.

Zadnje su komentirali: "Posljedice su ogromne, a mržnja prema civilima samo će pogoršati stvari. Mrzite ljude koji toleriraju invazije, ratove, oružane sukobe, glad i ne generalizirajte grupe kao “Ruse”, “influencere”. Imenujte ih po onome tko zapravo jesu."

