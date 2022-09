ZVIJEZDE TELENOVELA / Rubi, Marisol, Esmeralda... Sjećate se ovih 12 glumica? Provjerili smo kako izgledaju danas, neke će vas ostaviti paf

"Ljubav nema cijene", "Protiv vjetra i oluje", "Otimačica", "Kad budeš moja", sve su to španjolske i meksičke sapunice koje su nas držale prikovane za male ekrane. Kako je to kada ti najbolja prijateljica uzme dečka, kad ti vlastita strina otkrije da ti je majka, kako je kada čudom progledaš nakon 20 godina...sve to znamo upravo zahvaljujući Rubi, Marisol, Esmeraldi, Victoriji i ostalim junakinjama ili antijunakinjama koje, barem prema istraživanjima, nekad više volimo i od glavnih junakinja. Kako danas izgledaju glumice koje su nas kupile svojim kultnim ulogama, donosimo u nastavku.