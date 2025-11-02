Nova ljubav? Ruben pozirao u zagrljaju atraktivne plavuše, pratitelji ga pitali gdje je Blanka

Poznati belgijski sportski voditelj Ruben Van Gucht (38) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog problema sa zakonom. Samo dan nakon što je osuđen na devetomjesečnu zabranu vožnje, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je potaknula brojna nagađanja o njegovom ljubavnom životu.

Naime, na njegovim društvenim mrežama osvanula je fotografija u društvu Miss Grace Benelux 2022. Objava je ubrzo privukla pažnju obožavatelja, koji su počeli postavljati pitanja i komentirati cijelu situaciju.

"EST. 2024.", stoji u opisu ispod fotografije, a iako nema potvrde o prirodi njihovog odnosa, mnogi su fanovi špekulirali i pitali se radi li se o novoj vezi.

"Jesi li još uvijek u braku?", "Otvoreni brak...", "Čekaj...a ovo je onda?", "Nova ljubav?", pisali su jedni, dok su drugi pak u komentarima spomenuli i Rubenovu suprugu Blanku Vlašić. "A gdje je Blanka?", "Daj mi onda Blanku", neki su od komentara.

Ova objava dolazi u iznimno turbulentnom razdoblju za voditelja. Podsjetimo, sud u Dendermondeu ga je 31. listopada osudio na visoku novčanu kaznu i devetomjesečnu zabranu upravljanja vozilom zbog višekratne vožnje bez vozačke dozvole početkom 2025. godine. Cijeli slučaj proizašao je iz incidenta u prosincu 2024., kada je uhvaćen u vožnji pod utjecajem alkohola. Dok se suočava s posljedicama svojih postupaka, čini se da Van Gucht okreće novu stranicu u privatnom životu.

