Ruben Van Gucht iskreno o otvorenom braku: 'Mogu se pogledati u ogledalo svaku večer s mirnoćom'

Poznati hrvatsko-belgijski sportski par, bivša atletičarka Blanka Vlašić (41) i sportski novinar Ruben Van Gucht (38), prije nekog je vremena šokirao javnost priznanjem da žive u otvorenom braku. Sada je belgijski novinar ponovno progovorio o svom ljubavnom životu, otkrivši da je upravo njegova potreba za slobodom bila razlog raspada prvog braka.

U emisiji "Datenight" koju vodi Tess Gossens, Van Gucht je iskreno priznao da su ga njegove preferencije koštale prvog braka s Laurence Van Tongerloo, prenosi Nieuwsblad.be.

"To se počelo razvijati tijekom mog prvog braka. Taj osjećaj želje ostanka s jednom osobom, ali i želje za mogućnošću istraživanja. To je tada pošlo po zlu, i ostaje najveća mrlja u mom životu. Ne mogu se više iskupiti za to, ali uvijek se ispričam", rekao je novinar.

Dodao je i da je svjesno odabrao nekonvencionalan put u sadašnjem braku s Blankom Vlašić.

"Mogao sam izabrati tradicionalni sistem ponovno, no tada bih zavaravao samog sebe. Znao sam da moj odabir ne bi bio najpopularniji i da će izazvati povratnu reakciju. Ali mogu se pogledati u ogledalo svake večeri s mirnoćom", rekao je Van Gucht.

S kime je sve Ruben u vezi?

Nakon što se saznalo da par njeguje ovakav stil braka, belgijski mediji počeli su nagađati o Rubenuovim mogućim partnericama. Najviše se pisalo o spisateljici Charlotte van Looy, za koju se tvrdilo da nije samo njegova prijateljica. Glasine je sama potaknula početkom ove godine objavivši niz fotografija s Rubenom uz opis: "Ljubav u zadnje vrijeme".

Kada su je pratitelji u komentarima pitali zna li da Van Gucht ima suprugu i dijete u Hrvatskoj, Charlotte je odgovorila: "Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku".

Podsjetimo, Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht upoznali su se 2020. godine, a vjenčali su se u intimnom krugu obitelji i prijatelja u svibnju 2022. godine. U studenom 2022. postali su roditelji sina Monda, kojeg su, kako su tada otkrili, nazvali po Blankinom sportskom uzoru – legendarnom američkom atletičaru Mikeu Powellu, čiji je nadimak "Mond".

POGLEDAJTE VIDEO: Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password